Новое нападение на Донбасс готовят к выборам или футболу?

Приходящие с Украины сигналы свидетельствуют о возможном скором обострении ситуации в Донбассе

Из страны удалось депортировать политика-скитальца Михаила Саакашвили, однако борьба между различными группировками киевских властей далеко не завершена. Более того, в расстреле активистов майдана и беркутовцев в 2014 г. всё активнее обвиняют не Москву, а грузинских снайперов, а те, в свою очередь, известных майдановцев – Парубия, Пашинского, Парасюка.

На линии соприкосновения с вооружёнными силами ЛДНР каратели ВСУ проводят активные приготовления к боевым действиям. В НАТО строят планы по размещению в Донбассе 20 тыс. миротворцев, а США хотят ввести туда международную администрацию. Что происходит вокруг народных республик и когда может произойти новое обострение?

Стоп-кадр из репортажа ZDF

Ждать ли обострения?

Военный аналитик Александр Жилин отмечает, что, оценивая разведпризнаки, можно увидеть, что действительно Вооружённые силы Украины стягивают к линии соприкосновения технику, боеприпасы, личный состав. Однако, по мнению эксперта, ждать скорого наступления киевских войск вряд ли стоит, скорее всего, поступает дезинформация для того, чтобы держать в напряжении противника.

"Помимо того, что происходит на Донбассе, я думаю, что ситуация будет зависеть от торгов, которые происходят между англосаксами и Россией. А то, что такие торги есть, и то, что на нас оказывают давление, я вижу по таким признакам, как происходящее в Сирии (безотносительно этих диких цифр, что там "150 млн наших убито"), самолёт наш, сбитый в Сирии, и падение Ан-148", – говорит он.

По его словам, никто не знает, вокруг чего происходят эти торги. И ситуация может вылиться как в широкомасштабную военную кампанию ВСУ, так и "рассосаться", если изменится позиция на этих торгах, и тогда не надо будет оказывать давление на Россию через эскалацию и войну в Донбассе.

Если эскалация конфликта начнётся к президентским выборам в РФ, то нужна будет ужасающая картинка "Путинслил". "Народ не хочет, чтобы Донбасс уничтожили фашисты. Это болезненная тема, наша болевая точка", – отмечает эксперт, добавляя, что спрогнозировать, начнётся обострение в марте или позже, пока сложно, так как есть много факторов, способных повлиять на принятие решений.

Публицист Максим Калашников полагает, что начать военную операцию до начала президентских выборов было бы целесообразным для врагов России. А они знают, что открытая война русских сплачивает, "безопаснее добивать Россию экономически, без боевых действий".

Второй удобный момент, отмечает публицист, – это Чемпионат мира по футболу.

"Чем этот вариант удобен для наших врагов (не имею в виду Киев, имею в виду врагов более высокого порядка)? Мы помним, что события на Украине четыре года назад подгадали к тому времени, когда высшая российская власть была фактически парализована сочинскими Олимпийскими играми, когда надо было действовать, занимались ерундой. Вести боевые действия летом всё-таки гораздо более удобный вариант", – аргументирует он.

Отдельно Максим Калашников остановился на том, что ВСУ за последнее время значительно усилились, и сейчас их оснащение в некоторых аспектах даже превосходит оснащение ВС РФ: "Это касается систем оперативно-интегральной разведки, беспилотников и систем, обеспечивающих снайперскую артиллерийскую стрельбу на дальние дистанции. ВСУ, получив соответствующие системы, как, вроде бы, небоевое оружие от американцев, очень сильно повысили точность своего дальнего артиллерийского огня. Причём у них, видимо, есть средства разведки онлайн. Я могу подозревать, что фактически разведку онлайн и контроль результатов ударов предоставляют именно американцы. Для разведки Донбасса американцы используют беспилотники "Глобал Хок" и предоставляют украинцам данные".

По его словам, в своё время американцы уже "нащупали" гибридную форму войны с Советским Союзом без прямого столкновения – когда афганским душманам поставляли данные спутниковой разведки через пакистанские спецслужбы, снайперское оружие и средства диверсии. Формально США не воевали с СССР, но нашим приходилось тяжело, и если при передаче спутниковых снимков проходили дни и недели, то здесь, что называется, счёт идёт на минуты.

Таким образом, в случае возобновления масштабных боевых действий, корпуса народных республик могут ждать серьёзные потери. "По моим прикидкам, это будет совершенно не та ситуация, что летом 2014 г. Когда дунул "северный ветер", он нанёс хороший удар. А сейчас, если боевые действия начнутся, то будь то в марте или в ходе Чемпионата мира по футболу, нас ждут очень тяжёлые потери, причём и армию РФ, а не только ополчение шахтёрских республик", – отметил Максим Калашников.

Жилин полагает, что России на Украине пора действовать по примеру Израиля в Сирии: "Давайте согласимся с тем, что у Израиля оборонительная политика, и мы будем перенимать этот опыт, таким образом применяя такой же оборонительный подход, решаем все вопросы вокруг Донбасса – то есть мы не допускаем большой крови среди мирного населения, которая будет 100%".

Ввод миротворцев равносилен поражению?

В настоящее время Запад продвигает еще одну инициативу, которая предусматрвиает военную операцию под уже "международной эгидой". Консалтинговая компания бывшего генсека НАТО Андерсена Фог Расмуссена разработала доклад, согласно которому предполагается ввод 20 тыс. миротворцев ООН. Среди экспертов, которых предлагается ознакомить с докладом – спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

Судя по этому документу, миротворцы из Казахстана, Белоруссии, стран Латинской Америки и Европы будут проводить в Донбассе операцию с участием "военного, полицейского и гражданского компонентов". Вместе с тем, авторы доклада намерены уговорить Россию на "некоторое участие стран НАТО" в операции.

По словам Максима Калашникова, Кремль может и пойти на это: "Российская Федерация считает, что в Донбассе нет русских, она отказала русским Донбасса в праве на воссоединение. То есть русские Донбасса оказались для Москвы дальше, чем обитатели Южной Осетии или Абхазии. Москва же не признала обе шахтёрские республики. Безусловно, я вижу шаги, что Москва согласится на размещение миротворческого контингента. Но вряд ли это поможет".

А, как полагает Александр Жилин, если мы пойдём на такие условия, то это уронит репутацию России как игрока на международной арене и нашей нынешней власти внутри страны: "Это будет последняя точка, когда рубеж возврата пройден. Меня смущает, что очень влиятельные лица, занимающие большие должности, заявляют о поддержке территориальной целостности Украины. Проброс идёт о том, что Донбасс – это Украина. Но только если мы пойдём на то, чтобы так называемые миротворцы вошли туда – это всё, это конец. Это равносильно тому, что туда войдут каратели".