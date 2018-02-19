Мюнхенская конференция по безопасности: к пропасти и... обратно?

Масла в огонь страданий украинских властей подлил экс-глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили, также явившийся на конференцию

В Германии завершилось одно из наиболее респектабельных международных мероприятий – 54-я Мюнхенская конференция по безопасности.

Три дня около 600 ее участников, среди которых было 20 глав государств и правительств, а также порядка 80 министров обороны и иностранных дел, обменивались мнениями по самым острым и насущным мировым проблемам, вот только, похоже, так и не сдвинули пока их решение с мертвой точки.

Фото с сайта topwar.ru

Уже на стадии подготовки к конференции было понятно, что Запад будет пытаться использовать ее трибуны для пропаганды своей исключительности и скрытой критики концепции многополярного мира.

Так, в докладе «На край пропасти – и обратно», подготовленном к мероприятию, целая глава была посвящена России, о которой отзывались уважительно, но не слишком дружелюбно. Мол, Москва в последнее время нарастила и региональное, и глобальное влияние, но все, что хорошо для нее, для Запада является вызовом или угрозой.

Нас традиционно обвинили в войне на Украине, вмешательстве в американские выборы (в результате которого Россия получила некие таинственные «дивиденды») и создании сети структур влияния в Центральной и Восточной Европе.

Что же касается роли России в изменении ситуации в Сирии, то ее признали, но также не слишком «тепло» - мол, «помогли удержаться режиму». Напряженность между РФ и НАТО назвали высокой и способной привести к войне.

Помимо России, в докладе прошлись по конфликтам КНДР с США и Саудовской Аравии с Ираном.

Тему «российской угрозы» в ходе самой конференции активно развивали американцы, представленные преимущественно действующими силовиками и бывшими дипломатами. Поддерживал позицию США и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Россию обвинили в нарушении договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), «неоспоримом» вмешательстве в американские выборы и в покушениях на мировую демократию.

Со стороны Североатлантического Альянса прозвучало также предложения «заполнить» Донбасс миротворцами аж до границы с Россией. На фоне синхронно появившегося на страницах «Блумберга» материала, в котором шла речь о том, как хорошо было бы реализовать в Донбассе «хорватский сценарий», проговоренная руководством НАТО идея прозвучала откровенно издевательски.

Из важных для Москвы тем на конференции также активно обсуждали строительство «Северного потока-2». По его поводу высказались «европейские адвокаты» проекта - представители Германии и Австрии, давшие понять коллегам из других стран, что трубопровод они намеренны защищать.

Встреча «нормандской четверки» по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе, вопреки ожиданиям общественности, не состоялась. Глава МИД Украины Павел Климкин объяснил это логистическими проблемами немецкой делегации. Зато Сергей Лавров проговорил со своим украинским коллегой за закрытыми дверями больше часа. Правда, итоги беседы глава внешнеполитического ведомства Украины оценил скептически, заявив, что по ее результатам ни до чего договориться не удалось.

Много говорили на полях конференции о будущем НАТО. Вашингтон и Брюссель напоминали членам блока о необходимости поднимать расходы на оборону и выводили коллег на разговоры о новой европейской системе безопасности. Правда, европейцы заверили своих «старших товарищей» в том, что европейские военные структуры лишь дополнят Альянс, но ни в коем случае его не заменят.

Публично обсуждали в ходе конференции также ситуацию на Ближнем Востоке, иранскую ядерную программу, проблемы на Корейском полуострове, международный терроризм и урегулирование отношений между Молдавией и Приднестровьем.

Неприятный курьез случился на конференции с президентом Украины Петром Порошенко. Глава Незалежной зачитал долгую речь, в которой обвинил Россию в ведении гибридной войны против всего мира и призвал запретить российский флаг на всей планете. Вот только рассказывал Порошенко это все... пустым креслам. Перед его выступлением участники конференции разошлись по другим мероприятиям и кулуарным встречам, в результате чего слушали украинского президента преимущественно его же подчиненные.

Порошенко помахал с трибуны флагом ЕС, который зачем-то возили в Авдеевку, и удалился в печали. Слова представителей канадской делегации о важности Украины в контексте мировой безопасности прозвучали на фоне провала выступления президента Украины как-то саркастично.

Масла в огонь страданий украинских властей подлил экс-глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили, также явившийся на конференцию. Ведущий итогового обеда мероприятия, представляя укро-грузинского политика, пошутил и сказал, что в Мюнхене ему точно дадут спокойно доесть, намекая на не совсем корректное задержание Саакашвили украинскими властями во время обеда в киевском ресторане «Сулугуни».

В общем, поговорить в Мюнхене успели о многом. Но никаких судьбоносных решений не приняли. Каждый участник мероприятия остался, похоже, при своем мнении, а мировой консенсус по-прежнему далек.

Это если говорить о публичной части конференции. Но была еще и непубличная, и вот на нее можно возлагать серьезные надежды. Эксперты утверждают, что собравшиеся в Мюнхене политики, чиновники и эксперты успели провести за три дня прядка 2 тысяч приватных бесед. Вот в ходе таких разговоров «с глазу на глаз» участники конференции и могли отвести наш мир хотя бы на несколько шагов от той пропасти, о которой шла речь в «стартовом» докладе конференции.

Но о том, как это происходило на самом деле, мы можем пока только догадываться. А узнаем детально (если вообще узнаем) – лишь десятилетия спустя, когда кто-то из участников Мюнхенской конференции 2018 года опубликует свои мемуары по этому поводу.

