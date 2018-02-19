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Россия призвала США не поддерживать «пещерный национализм» на Украине

06:54 19.02.2018
Сюжет: Противостояние на Украине

Россия ожидает от властей США прекращения практики поддержки "пещерного национализма" на Украине и в других странах Восточной Европы, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление российского посольства в Вашингтоне после атак радикалов на здание Россотрудничества в Киеве и два банка.

Как подчеркнули в дипмиссии, такие события показывают, что это "чревато погромами, эскалацией проявлений ксенофобии и экстремизма". В посольстве напомнили, что на следующей неделе стартует Парламентская ассамблея ОБСЕ. "У американских парламентариев будет прекрасная возможность высказаться по этому сюжету, тем более что погромом руководил их коллега — депутат Верховной Рады от "Радикальной партии" Андрей Лозовой", — отмечается в заявлении.

Дипломаты указывают на то, что радикальный национализм на Украине возведен в ранг государственной политики. "В условиях острых внутригосударственных противоречий, политической турбулентности и социальной неудовлетворенности киевские власти активно насаждают образ внешнего врага в лице России", — заявляют в посольстве.

Российская сторона обратилась в ОБСЕ с требованием оперативно отреагировать на вопиющее проявление агрессивного национализма и издать срочный доклад о произошедшем, чтобы об этом "варварстве" знали все государства-участники организации.

В воскресенье, 18 февраля, члены неонацистской группировки "Организация украинских националистов" (запрещенная в России экстремистская организация) забросали камнями и яйцами здание Россотрудничества в Киеве, также они побили окна в отделении украинской "дочки" Сбербанка и предприняли попытку разбить окна в здании "Альфа-банка".

Темы: Борьба с пропагандой расовой национальной и религиозной ненависти в мире, Отношения России и Украины, Ситуация на Украине, ОБСЕ, Противостояние на Украине
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