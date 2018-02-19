Агенты спецслужб США и Китая подрались из-за «ядерного чемоданчика» Трампа

Служба безопасности президента США устроила потасовку со своими китайскими коллегами во время визита Дональда Трампа в КНР. Инцидент произошел еще 9 ноября 2017 года, но известно о нем стало только сейчас.

Как рассказали источники издания Axios, в ходе посещения Трампом Дома народных собраний сотрудники безопасности китайского парламента отказались пустить в здание помощника американского президента, ответственного за транспортировку «ядерного чемоданчика».

Руководитель аппарата Белого дома Джон Келли настоял, чтобы сотрудник спецслужб с «чемоданчиком» следовал вместе с президентом. Его схватил за руку один из охранников парламента, пытаясь помешать, после чего агент с «чемоданчиком» оттолкнул охранника и повалил его на пол.

Позднее представители китайских спецслужб извинились за инцидент перед американскими коллегами и попросили не предавать его огласке.

«Ядерный чемоданчик» представляет собой сумку, в которой содержатся секретные коды, при помощи которых президент может отдать приказ о нанесении ядерного удара. Согласно регламенту, сотрудник спецслужб, отвечающий за транспортировку «чемоданчика», должен постоянно находиться рядом с президентом.