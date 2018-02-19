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Агенты спецслужб США и Китая подрались из-за «ядерного чемоданчика» Трампа

11:28 19.02.2018
Фото с сайта usa.com
Фото с сайта usa.com
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Служба безопасности президента США устроила потасовку со своими китайскими коллегами во время визита Дональда Трампа в КНР. Инцидент произошел еще 9 ноября 2017 года, но известно о нем стало только сейчас.

Как рассказали источники издания Axios, в ходе посещения Трампом Дома народных собраний сотрудники безопасности китайского парламента отказались пустить в здание помощника американского президента, ответственного за транспортировку «ядерного чемоданчика».

Руководитель аппарата Белого дома Джон Келли настоял, чтобы сотрудник спецслужб с «чемоданчиком» следовал вместе с президентом. Его схватил за руку один из охранников парламента, пытаясь помешать, после чего агент с «чемоданчиком» оттолкнул охранника и повалил его на пол.

Позднее представители китайских спецслужб извинились за инцидент перед американскими коллегами и попросили не предавать его огласке.

«Ядерный чемоданчик» представляет собой сумку, в которой содержатся секретные коды, при помощи которых президент может отдать приказ о нанесении ядерного удара. Согласно регламенту, сотрудник спецслужб, отвечающий за транспортировку «чемоданчика», должен постоянно находиться рядом с президентом.

Темы: Дональд Трамп, Китай, США
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Комментарии читателей
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19.02.2018, 16:47
Гость: Чекист

В российском ядерном чемоданчике при Ельцине там была только выпивка и закуска, а секретное содержимое давно вместе с кодами продали штатам. Этот чемоданчики и передали затем Путину, он до сих под думает что там коды. Поэтому если будет реальный ядерный конфликт не одна российская ракета не взлетит, и приказа не поступит.
19.02.2018, 15:46
Гость: ник

а чего войны не случилось?
19.02.2018, 14:26
Гость: Иван Иванов

За Путиным наверное ходит агент с запасными памперсами.
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