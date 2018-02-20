США объяснили усиление присутствия в Черном море наращиванием сил РФ

Усиление присутствия в Черном море американских ВМС является попыткой ответить наращиванию российского флота в регионе. Заявление об этом чиновника из Пентагона процитировали зарубежные СМИ.

На данный момент в акватории Черного моря находятся сразу два эскадренныех миноносца ВМС США — Carney и Ross, чего не было с июля прошлого года, когда проходили учения

Американские военные полагают, что усиление присутствия боевых кораблей США в Черном море «уменьшит чувствительность» России к подобным демаршам, сообщает «Газета.ру».

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников считает, что заявления Вашингтона о наращивании Россией сил своего военного флота в Черном море представляют «прямую ложь» и за ними скрывается желание давить на Кремль.

2 декабря военно-морские силы Украины провели совместную тренировку с эсминцем ВМС США James E. Williams в Черном море.

Целью совместных учений была отработка взаимодействия с кораблями стран-партнеров в соответствии со стандартами НАТО, повышение уровня совместимости и углубление сотрудничества.