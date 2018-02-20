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США объяснили усиление присутствия в Черном море наращиванием сил РФ

15:46 20.02.2018
Фото с сайта army.mil
Фото с сайта army.mil
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Усиление присутствия в Черном море американских ВМС является попыткой ответить наращиванию российского флота в регионе. Заявление об этом чиновника из Пентагона процитировали зарубежные СМИ.

На данный момент в акватории Черного моря находятся сразу два эскадренныех миноносца ВМС США — Carney и Ross, чего не было с июля прошлого года, когда проходили учения

Американские военные полагают, что усиление присутствия боевых кораблей США в Черном море «уменьшит чувствительность» России к подобным демаршам, сообщает «Газета.ру».

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников считает, что заявления Вашингтона о наращивании Россией сил своего военного флота в Черном море представляют «прямую ложь» и за ними скрывается желание давить на Кремль.

2 декабря военно-морские силы Украины провели совместную тренировку с эсминцем ВМС США James E. Williams в Черном море.

Целью совместных учений была отработка взаимодействия с кораблями стран-партнеров в соответствии со стандартами НАТО, повышение уровня совместимости и углубление сотрудничества.

Темы: США, Армия и обороноспособность России, Отношения России и США
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Комментарии читателей
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20.02.2018, 17:53
Гость: Кто то берега потерял

Что ищет он в стране далекой?
Что кинул он в краю родном?..

Играют волны - ветер свищет,
И мачта гнется и скрыпит...
Увы! он счастия не ищет
И не от счастия бежит!
20.02.2018, 17:12
Гость: Оллес

удивительная пиндо-"логика"...
в таком случае не пора ли и нам,в ответ сша,разумеется- нарастить силы в Мексике и в Канаде ?:))
20.02.2018, 16:51
Гость: Вояка

Гонка вооружения,ёмаё. Только СССР проиграл как то США её,а он во много раз был сильнее,богаче и мощнее России,особенно нынешней.
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