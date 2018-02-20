Швеция не исключает отправку своих войск на восток Украины

Швеция рассматривает возможность ввода войск на восток Украины для содействия ООН, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление министра обороны страны Петера Хультквиста.

О том, что Швеция готова оказать содействие ООН в случае отправки миротворцев в Донбасс, Хультквист сделал в рамках проходящей Мюнхенской конференции по безопасности.

На вопрос, есть ли опасность в том, что шведские солдаты будут оперировать рядом с российской границей, глава Минобороны Швеции сказал, что пока неизвестно, каким образом будет разворачиваться миротворческая операция, а поэтому он не хотел бы "строить догадки".

Ранее президент России Владимир Путин высказался за отправку миротворцев ООН на восток Украины, однако он заявил, что речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. В свою очередь украинские власти настаивают на широком мандате миротворческого контингента и размещении миссии ООН на всей территории Донбасса, вплоть до границы с Россией.

Киев начал весной 2014 года военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине. По последним данным ООН, конфликт унес жизни более десяти тысяч человек.