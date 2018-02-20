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Швеция не исключает отправку своих войск на восток Украины

09:29 20.02.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
Сюжет: Противостояние на Украине

Швеция рассматривает возможность ввода войск на восток Украины для содействия ООН, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление министра обороны страны Петера Хультквиста.

О том, что Швеция готова оказать содействие ООН в случае отправки миротворцев в Донбасс, Хультквист сделал в рамках проходящей Мюнхенской конференции по безопасности.

На вопрос, есть ли опасность в том, что шведские солдаты будут оперировать рядом с российской границей, глава Минобороны Швеции сказал, что пока неизвестно, каким образом будет разворачиваться миротворческая операция, а поэтому он не хотел бы "строить догадки".

Ранее президент России Владимир Путин высказался за отправку миротворцев ООН на восток Украины, однако он заявил, что речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. В свою очередь украинские власти настаивают на широком мандате миротворческого контингента и размещении миссии ООН на всей территории Донбасса, вплоть до границы с Россией.

Киев начал весной 2014 года военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине. По последним данным ООН, конфликт унес жизни более десяти тысяч человек.

Темы: Украина, Швеция, Ситуация на Украине, Противостояние на Украине
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Комментарии читателей
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20.02.2018, 13:47
Гость: Да ну...

Подумаешь, семнадцать дивизий. Говорить не о чем..
20.02.2018, 13:32
Гость: Вы никому не интересны

Украина ничего не решает. У холуев разрешения его спрашивают.
20.02.2018, 12:59
Гость: Украине решать

у кого просить помощи для борьбы с захватчиком и кого пускать на свою землю для этого.А Россия об этом переживать не должна,не её это дело,Украина это не Россия и не нужно диктовать,что делать украинцам.
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