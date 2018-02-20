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Генштаб распорядился установить глушилки сотового сигнала на базах в Сирии

10:08 20.02.2018
Фото с сайта politpuzzle.ru
Фото с сайта politpuzzle.ru
Сюжет: Сирийский кризис

Российское Минобороны решило организовать подавление сотового сигнала (2G и 3G) на территории своих баз в Сирии. Об этом со ссылкой на текст распоряжения начальника 8-го управления Генштаба генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова пишет РБК.

В документе сказано, что в Хмеймиме глушилки должны работать до 30 марта, а в других местах дислокации российских войск — до 1 июля 2018 года. Неназванный источник РБК в Минобороны связывает это с защитой от атак беспилотников.

Помимо этого Кузнецов распорядился усилить контроль за телефонами, ноутбуками и планшетами, которые военные берут с собой в Сирию — таможня должна будет докладывать об этом в военную полицию. Идет ли речь о полном запрете на провоз телефонов, не уточняется.

Для общения с родными на базе Хмеймим организуют пункт связи с 30 рабочими местами.

По словам источника РБК в Минобороны, распоряжение Генштаба связано с атаками беспилотников на российские военные объекты в Сирии. «Беспилотные летательные аппараты типа квадрокоптер могут идти на конкретный сигнал по номеру телефона», — пояснил он.

Ранее «Коммерсант» выяснил, что Минобороны намерено ограничить использование смартфонов, чтобы избежать утечек информации. Взамен военнослужащим предложат кнопочные телефоны без приемников GPS/ГЛОНАСС и камеры.

В начале января базу Хмеймим атаковали беспилотники — небольшие летательные аппараты, к которым прикреплена взрывчатка. Минобороны рассказало, что, несмотря на простую конструкцию, такие аппараты требуют подготовленных специалистов.

Темы: Сирия, Армия и обороноспособность России, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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20.02.2018, 15:28
Гость: 13

Что бы правду на родину не отсылали.
20.02.2018, 15:17
Гость: Кин

Где находится база и так всем давно известно. Вопрос скорее всего в том чтобы информация изнутри базы не утекала наружу. Вдруг какой-нибудь вагнеровец из местного госпиталя, после приема очередной порции болеутоляющего захочет поделиться "откровениями" их героических подвигов возле Дэйр-эз-Соре в пику официалному - нас там нет...
20.02.2018, 15:03
Гость: Иванов

И сколько ж лет понадобилось, чтобы это понять????
И они называют себя профессионалами..... А где спецы из спецслужб?????
Просто идиоты.
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