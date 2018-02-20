Генштаб распорядился установить глушилки сотового сигнала на базах в Сирии

Российское Минобороны решило организовать подавление сотового сигнала (2G и 3G) на территории своих баз в Сирии. Об этом со ссылкой на текст распоряжения начальника 8-го управления Генштаба генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова пишет РБК.

В документе сказано, что в Хмеймиме глушилки должны работать до 30 марта, а в других местах дислокации российских войск — до 1 июля 2018 года. Неназванный источник РБК в Минобороны связывает это с защитой от атак беспилотников.

Помимо этого Кузнецов распорядился усилить контроль за телефонами, ноутбуками и планшетами, которые военные берут с собой в Сирию — таможня должна будет докладывать об этом в военную полицию. Идет ли речь о полном запрете на провоз телефонов, не уточняется.

Для общения с родными на базе Хмеймим организуют пункт связи с 30 рабочими местами.

По словам источника РБК в Минобороны, распоряжение Генштаба связано с атаками беспилотников на российские военные объекты в Сирии. «Беспилотные летательные аппараты типа квадрокоптер могут идти на конкретный сигнал по номеру телефона», — пояснил он.

Ранее «Коммерсант» выяснил, что Минобороны намерено ограничить использование смартфонов, чтобы избежать утечек информации. Взамен военнослужащим предложат кнопочные телефоны без приемников GPS/ГЛОНАСС и камеры.

В начале января базу Хмеймим атаковали беспилотники — небольшие летательные аппараты, к которым прикреплена взрывчатка. Минобороны рассказало, что, несмотря на простую конструкцию, такие аппараты требуют подготовленных специалистов.