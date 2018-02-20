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Россия стала крупнейшим торговым партнером Украины

06:42 20.02.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Россия стала крупнейшим торговым партнером Украины в минувшем, 2017, году, пишет РИА Новости со ссылкой на данные украинской Государственной службы статистики.

В 2017 году произошло значительное увеличение торгового оборота двух государств. В частности, объем экспорта российских товаров на Украину составил 7,2 миллиарда долларов, что почти на 140 процентов больше прошлогодних показателей. Объем импорта украинских товаров в Россию, в свою очередь, составил 3,9 миллиарда долларов, что почти на 110 процентов больше, чем в 2016 году. Отрицательное сальдо в торговле Украины с Россией составило почти 3,3 миллиарда долларов.

Ключевыми торговыми партнерами Украины среди европейских государств в прошлом году стали Польша, Нидерланды, Германия, Венгрия, Испания, Италия и Турция.

В целом общий объем экспорта украинских товаров в прошлом году составил 43,3 миллиарда долларов, что на 119% больше по сравнению с 2016 годом, импорта — 49,6 миллиарда долларов, что превышает показатели предыдущего года почти на 127 процентов.

Ранее в Раде заявили, что Киев потерял почти половину ВВП из-за антироссийских санкций, принятых западными государствами.

Темы: Украина, Отношения России и Украины, Ситуация на Украине
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