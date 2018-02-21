Латвию накрыл очередной коррупционный скандал

Насквозь коррумпированными за 25 лет стал не только Банк Латвии, но и всё Латвийское государство



Илмар Римшевич. Фото Ernests Dinka, Saeimas Kanceleja с сайта wikimedia.org

Глава Банка Латвии Илмар Римшевич задержан по делу о вымогательстве взятки в 100 тыс. евро. Задержание Римшевича потрясло всю политическую систему республики: правительство собирается на экстренное заседание, первые лица страны делают срочные заявления.

Но это далеко не первый коррупционный скандал в Латвии и особенно в ее банковской сфере. Латвийская Республика в очередной раз предстала страной, финансовый сектор которой насквозь пропитан коррупцией и незаконными схемами.

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) провело обыски в доме и рабочем кабинете президента Банка Латвии Илмара Римшевича. Сам Римшевич, вернувшись на следующий день в Латвию из командировки, сразу же был вызван на допрос в БПБК, где ему предъявили вымогательство и получение взятки в 100 тыс. евро.

После допроса глава Банка Латвии был задержан. Вместе с ним под стражу попал бизнесмен Марис Мартинсонс, занимающийся строительством и выдачей «быстрых кредитов». Он подозревается в посредничестве при получении Римшевичем взятки.

Уголовному делу против президента Банка Латвии предшествовали несколько скандалов с латвийскими коммерческими банками.

В прошлом месяце крупнейший акционер банка Norvik Григорий Гусельников заявил, что у него пытались вымогать взятки высокопоставленные должностные лица в финансовом секторе, угрожая в противном случае проблемами с финансовым регулятором.

Гусельников дал понять, что речь идет именно о главе Банка Латвии, который действовал через бывшего администратора неплатежеспособности Мариса Спрудса. Последний требовал от Norvik banka заплатить «высокопоставленному лицу», если руководство банка не хочет, чтобы Комиссия рынка финансов и капитала оказывала на него давление.

Norvik banka подал в международный арбитражный суд иск против Латвии. В нём говорится о коррупции, поразившей финансовый сектор этой страны. Однако в БПБК заявили, что уголовное дело против Римшевича никак не связано с «Норвиком» и обвинениями Гусельникова.

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США (FinCEN) обвинила руководство ABLV в отмывании денег для поддержки ядерной программы КНДР и нелегальных действий в России, Азербайджане и Украине.

Американская финансовая разведка подчеркивает, что для того, чтобы обезопасить свои незаконные финансовые схемы от внимания государственного регулятора, ABLV активно практиковал дачу взяток должностным лицам, то есть руководству Банка Латвии, поскольку контролем над деятельностью коммерческих банков в Латвии занимается именно он.

Самое интересное, что, если верить Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, история с ABLV тоже не имеет отношения к преследованию Илмара Римшевича. Получается, воля ваша, что-то невообразимое.

В банковской сфере Латвии одновременно гремят две коррупционных истории, а главу Банка Латвии сажают за какую-то еще не рассказанную обществу третью — до какой стадии коррупционного полураспада должен был дойти финансовый сектор страны, чтобы такое стало возможно?

Один банк обвиняет финансовый регулятор в вымогательстве взяток. Другой банк обвиняется американской финразведкой в том, что он давал взятки этому регулятору, чтобы тот не замечал его незаконных схем.

Руководство этого банка в ответ говорит, что его оклеветали перед американцами, причем именно за то, что оно отказывалось давать взятки регулятору. Сам финансовый регулятор в лице президента Банка Латвии тем временем обвиняют в получении взятки.

От всего этого создается ощущение гигантского коррупционного болота, которое затягивает всякого, кто рискнет влезть в латвийскую банковскую сферу.

Латвийская финансовая система коррумпирована насквозь — об этом говорят даже американские «старшие товарищи», усилия которых по очищению латвийских союзников от репутации страны-прачечной, в которой «отмываются» деньги, «пилятся» бюджеты и раздаются взятки, впрочем, ни к чему не приводят.

Совсем недавно американцы вынуждали Латвию переписать банковское законодательство. Осенью 2015 года главы комиссий Сейма вызывались в Госдепартамент: в Вашингтоне от них требовали провести банковскую реформу, если Латвийская Республика хочет улучшить свою репутацию в международных финансовых кругах и вступить в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Банковскую реформу в Латвии провели, но ситуации с коррупцией, как теперь выясняется, это не улучшило.

О том, что проблема не в одном алчном Илмаре Римшевиче, а в системе, говорят сами фигуранты последних коррупционных скандалов.

«Латвийская банковская система за эти 25 лет пережила слишком большое количество скандалов — от банкротств ведущих банков с дырами в балансах на сотни миллионов евро до отмывания денежных средств в промышленных масштабах, измеряемых десятками лет и десятками миллиардов евро. Исходя из нашего интернационального опыта работы в разных странах вообще и в Латвии в частности, мы убеждены, что такое невозможно без участия высших должностных лиц регулятора.

Мы знаем этих лиц, их уровень профессиональной грамотности и человеческие характеристики достаточно хорошо, чтобы быть уверенными в своих словах, — прокомментировал новость об аресте главы Банка Латвии Григорий Гусельников, — мы искренне надеемся, что подробному расследованию будут подвергнуты действия и связи не только одного (пусть и самого высокопоставленного) должностного лица, но и всех тех, кого он за эти 25 лет опекал, продвигал на руководящие должности и поддерживал.

Именно действия и бездействие этих людей нанесли очевидный уже всем огромный финансовый и репутационный урон банковской системе страны, экономике и всему населению Латвии».

Илмар Римшевич в самом деле мастодонт латвийской банковской сферы. Президентом Банка Латвии он является с 2001 года, а вице-президентом был с 1992 года, то есть с момента появления у Латвии собственной финансовой системы. Вся эта система в самом деле наводнена его людьми.

Однако обвинять одного Римшевича во всей латвийской коррупции было бы наивно. Не Римшевич организовывал аферы премьера-долгожителя Валдиса Домбровскиса с Латвийским ипотечным и земельным банком. Миллион латов для своей фирмы «отжал» сам творец «истории успеха» Домбровскис.

Не Римшевич провернул «кражу века» с продажей за копейки невесть откуда взявшейся американской фирме государственного Citadele banka. Это сделало всё правительство Лаймдоты Страуюмы.

В коррупционных эпопеях с Krajbanka и Parex banka президент Банка Латвии был соучастником, но не главным и тем более не единственным действующим лицом.

Насквозь коррумпированными за эти 25 лет стали не только Илмар Римшевич и его ведомство, а всё Латвийское государство и весь латышский правящий класс.

Экстренные заседания Сейма и правительства, заявления первых лиц о том, что президент Банка Латвии должен срочно подать в отставку, чтобы не позорить страну, призваны закамуфлировать этот факт.

Объяснение, почему Римшевич оказался плохой, а вся остальная элита — хорошая, уже найдено. Глава Банка Латвии был связан с Россией и требовал от коммерческих банков отмывать русские деньги. Об этом уже написала даже Washington Post.

Ну разумеется: во всём, как всегда, виновата Россия. Это русские сбили честного латышского финансиста с истинного пути и превратили его в закоренелого взяточника. Такое банальное скучное объяснение, конечно, успокоит определенную часть общества. Но от коррупции его не избавит. Потому что подлинная причина зашкаливающей латвийской коррупции состоит как раз в том, что всегда всё можно свалить на русских и Россию.