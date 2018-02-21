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Трамп поручил запретить продажу устройств для переделки винтовок в автоматы

10:02 21.02.2018
Дональд Трамп. Фото с сайта peoples.ru
Дональд Трамп. Фото с сайта peoples.ru
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Президент США Дональд Трамп поручил подготовить нормативные акты, которые запретят продажу «скользящих прикладов», с помощью которых можно переделать полуавтоматическую винтовку в автомат. Соответствующее распоряжение он дал Минюсту США.

Одновременно Трамп написал в твиттере, что необходимо ужесточить проверки в отношении тех, кто хочет легально купить оружие.

«Нельзя просто делать вид, что мы что-то делаем. Надо реально что-то менять», — цитирует The New York Times Трампа.

Объявление Трампа было сделано на фоне акций в поддержку усиления контроля за продажей оружия, которые устроили после перестрелки в школе во Флориде, где подросток застрелил 17 человек.

«Скользящий приклад» был использован во время самого массового убийства в истории США — в октябре 2017 года в Лас-Вегасе. Тогда пенсионер, переделавший винтовку под автомат, застрелил 58 человек на кантри-фестивале.

Темы: Дональд Трамп, США, Незаконный оборот оружия и преступления с оружием, Дети
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Комментарии читателей
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21.02.2018, 18:47
Гость: прохожий

Вы немного опоздали с этим предложением.
В США гражданам можно владеть артиллерией калибром до 150 мм включительно, танками и бронетранспортёрами, а так же авиационной техникой без ракетного вооружения (с пушечным и пулемётным - можно).
21.02.2018, 15:33
Гость: Carlos

Ну, и Томагавки с Минитменами тож спрос найдут...
21.02.2018, 14:28
Гость: если студент подъедет к колледжу на Абрамсе.

Так фермер уже подъезжал на грузовике с удобрениями. А другой полгорода бульдозером снес. Свободное творчество масс.
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