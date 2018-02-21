Ежемесячно Украину покидают около 100 тысяч человек

Около 100 тысяч граждан мигрируют из Украины каждый месяц, пишет РИА Новости со ссылкой на министра иностранных дел страны Павла Климкина.

"Только в прошлом году Украину покинули около миллиона украинцев. Посмотрите, когда 100 тысяч украинцев покидает Украину ежемесячно, и вопросы далеко не только в том, что там более высокие зарплаты. Это вообще понимание будущего и качества жизни", — сказал он.

По словам министра, миграции способствует безвизовый режим Украины с Евросоюзом, который действует с 11 июня 2017 года. Кроме того, Климкин заявил, что многие дети на Украине учат польский, мечтая переехать в Польшу.

"Я вспоминаю, как однажды посетил в Ивано-Франковске польскую школу, в которой 24 польских класса и почти ни одного поляка", — рассказал министр.

В свою очередь, Государственная служба статистики Украины сообщила во вторник, что за 2017 год население страны сократилось на 200 тысяч человек и составило 42,38 миллиона человек. За прошлый год на 100 умерших приходилось 63 рожденных, что является значительной разницей, отметили в ведомстве.