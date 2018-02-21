На Украине впервые официально подняли бандеровский флаг

В украинском Львове во вторник, 20 февраля, на флагштоке перед зданием Львовского городского совета был вывешен красно-черный флаг Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России).

Поднятие флага ОУН* наравне с государственным приурочено ко Дню чествования памяти героев Небесной сотни. Красно-черный флаг на официальном уровне на Украине был поднят впервые.

16 февраля Киевский городской совет разрешил в дни торжественных мероприятий вывешивать на административных зданиях в городе красно-черный флаг ОУН*.

Точный список дней определен не был, в него было предложено включить такие даты, как 1 января (день рождения основателя ОУН* Бандеры), 3 февраля (день создания ОУН*), 5 марта (годовщина со дня смерти главнокомандующего Украинской повстанческой армии (УПА*, запрещена в России) Романа Шухевича) и ряд других.

Депутаты Львовского горсовета выступили с аналогичной рекомендацией 15 февраля, сообщает «Лента.ру».

2 февраля поднимать флаг ОУН* во время торжественных и праздничных мероприятий наряду с государственным решил городской совет Тернополя. 30 января порядок использования красно-черного флага ОУН* утвердил Львовский областной совет.

Его рекомендуется вывешивать на зданиях органов власти во время празднования девяти дат, связанных с «выдающимися событиями национально-освободительной борьбы и чествованием памяти героев».

Боевики УПА (боевое крыло ОУН*) в 1943 году организовали Волынскую резню — этнические чистки польского населения. По разным оценкам, жертвами массовых убийств стали от 30 тысяч до 100 тысяч человек. Одним из лидеров ОУН* был Степан Бандера.

*ОУН, УПА - организации, запрещенные в России.