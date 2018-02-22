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Трамп предложил вооружить учителей американских школ

10:27 22.02.2018
Дональд Трамп. Фото со страницы в Facebook
Дональд Трамп. Фото со страницы в Facebook
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Президент США Дональд Трамп предложил разрешить учителям американских школ носить при себе оружие для самообороны. Об этом он заявил на встрече в Белом доме с учениками школы во Флориде, где 14 февраля подросток застрелил 17 человек.

По мнению президента, если бы в момент нападения на школу у кого-нибудь из учителей было бы при себе оружие, то трагедия могла бы закончиться «очень быстро» и менее плачевно.

При этом Трамп отметил, что речь должна идти только о скрытом ношении оружия учителями, а сами они должны проходить специальную подготовку, передает BBC.

Таким образом президент фактически поддержал идею лоббистов из Национальной оружейной ассоциации США. Как отмечает BBC News, ранее в ходе своей предвыборной кампании Дональд Трамп отвергал обвинения Хиллари Клинтон в том, что он намерен вооружить персонал учебных заведений для защиты от нападений.

14 февраля 19-летний Николас Круз устроил стрельбу в школе «Марджори Стоунман Дуглас» в городе Паркленд, штат Флорида, застрелив 17 человек. Нападавший, ранее исключенный из школы за неуспеваемость, был задержан полицией на выходе из учебного заведения.

Темы: Дональд Трамп, США, Незаконный оборот оружия и преступления с оружием
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Комментарии читателей
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22.02.2018, 18:31
Гость: Гость

Судя по описанию происходящего в западных школах - вполне логичная идея. Если оружие выдадут в сочетании и обучением и разрешением на его применения (законодательным!) при малейшей физической угрозе в отношении учителя или учеников. Потому что полностью распоясавшиеся "деточки" 18-20 лет иного языка, похоже, не поймут.
22.02.2018, 14:49
Гость: *

"Надо вооружить школьников, если не всех поголовно, то хотя бы половину" - сами вооружатся! Отберут стволы у педагогов, а те только молиться будут, чтобы в момент отбора малыш случайно не поцарапался бы, иначе ведь засудят препода лет на ...ть, и остаток жизни будет потерпевшему компенсации выплачивать...
22.02.2018, 14:38
Гость: *

В стране победившей ювенальной юстиции, где учащийся запросто может отвесить плюху педагогу, как долго ждать, пока стволы начнут массово мигрировать от учителей к более законодательно защищенным учащимся?
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