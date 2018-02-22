«Не суд, а скорее пиар-акция»

Почему допрос Порошенко был досрочно прекращён после выступления защиты Януковича? Как проходило заседание и каковы его результаты

Оболонский районный суд Киева досрочно закончил допрос президента Петра Порошенко. Политик выступал в качестве свидетеля по делу о госизмене экс-главы государства Виктора Януковича. Решение было принято после того, как защита бывшего украинского лидера задала вопрос об отдыхе Порошенко на Мальдивах. По мнению судьи, он не относился к сути процесса. Адвокаты Януковича сочли действия суда попыткой избавить президента от «неудобных» вопросов.

Петр Порошенко. Фото с сайта president.gov.ua

Оболонский районный суд Киева избавил Петра Порошенко от необходимости в полном объёме отвечать на вопросы защиты экс-главы страны Виктора Януковича. Президент в качестве свидетеля участвует в слушаниях по делу о государственной измене своего предшественника.

Решение досрочно прекратить допрос принял судья Владислав Девятко после того, как адвокат Януковича Виталий Сердюк задал вопрос о зимнем отпуске Порошенко на Мальдивах. По словам защиты, в течение этого времени о местонахождении президента не было известно. Тогда как фактически в аналогичной ситуации с Януковичем в 2014 году было решено переложить обязанности главы государства на тогдашнего спикера парламента Александра Турчинова из-за того, что экс-президент «пропал и не выходил на связь».

«Почему в то время, когда вы находились в зимнем отпуске и никто не знал, где вы были на протяжении недели, не было принято никаких постановлений о вашем самоустранении?» — цитирует РИА Новости Сердюка.

После этого Владислав Девятко обвинил адвоката в целенаправленном стремлении задавать вопросы, которые не относятся к делу.

«Вы или испугались допроса именно этого свидетеля, или же специально так себя вели, чтобы суд вынужден был воспользоваться своим правом прекратить этот допрос. Это будет оставаться на вашей правовой репутации и вашей правовой совести. В любом случае, это был ваш выбор», — приводит Интерфакс-Украина слова судьи.

Выгораживали президента

Между тем Виталий Сердюк утверждает, что суд в целом пытался не дать допросить Петра Порошенко как следует, отклоняя вопросы под различными предлогами.

«Суд и прокуроры пытались не дать возможности его допросить. Почти каждый наш вопрос судом снимался — наверное, свидетель не имел ответов на эти вопросы. Правоохранительная система бросилась помогать свидетелю», — цитирует ТАСС адвоката.

Он подчеркнул, что у защиты Януковича было более 200 вопросов у к украинскому лидеру, однако задать удалось лишь некоторые из них.

Отработанная практика

Эксперты отмечают, что Порошенко, участвуя в процессе в режиме видеоконференции, а не явившись в суд лично, вновь не выполнил обещание, данное публично гражданам страны.

«Я не могу вспомнить, когда Порошенко выполнял свои обещания. Он говорил, что для него это важнейшее дело, говорил, что лично придёт и поучаствует в этом суде. Охрана была, проверяли с металлоискателями, готовились к встрече с президентом. В очередной раз он обманул, изобразил своё присутствие и ограничил адвокатов в возможности задавать ему вопросы. Такие же вопросы задавали ранее другим свидетелями, и раньше у суда они не вызывали таких эмоций, а здесь очень жёстко обрывали. Порошенко боится, суд подыгрывает», — рассказал RT политолог, экономист Александр Дудчак.

По словам политолога, важен тот факт, что Порошенко придётся отвечать на неудобные вопросы уже перед самими украинцами.

«Население следит за этим процессом, людям тоже интересно, кто несёт ответственность. Президент повёл себя некорректно, опозорился. Неотвеченные вопросы породят массу других, которые будут заданы рано или поздно. Не знаю, как они дальше будут управлять государством и народом — они ни во что не ставят закон. Сегодня было очень показательное заседание», — заключил политолог.

Новый год на островах

Напомним, что о поездке Порошенко на Мальдивы пресс-служба президента сообщила 16 января. При этом подчёркивалось, что поездку политик организовал за свой счёт. Сроки и сумма, потраченная на отдых, не оглашалась. Между тем, по данным некоторых СМИ, вояж обошёлся президентской семье по меньшей мере в $500 тыс.

Помимо этого, некоторые источники в СБУ ранее утверждали, что на новогодние праздники Пётр Порошенко и его семья летали по документам, оформленным на чужие имена. На этом фоне бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили даже поспешил обвинить президента в нарушении правил прохождения границы.

Однако в Погранслужбе Украины заверили, что украинский лидер пересекал границу вполне законно.

«Все пересечения границы проходили в строгом соответствии с законодательством, никаких нарушений или льгот в прохождении погранично-таможенного контроля не было», — цитировало агентство УНИАН представителя ведомства.

Высокопоставленный свидетель

В процессе же против Виктора Януковича Пётр Порошенко выступает свидетелем. При этом он сам инициировал своё участие, объявив о нём на открытии выставки ко дню памяти героев «небесной сотни».

«Впервые в украинской истории я решил принять участие в судебном процессе. Беспрецедентно, когда президент лично это делает, но это дело каждого из нас. Мы должны пройти процедурно сложный путь для того, чтобы у убийц не было никаких зацепок в европейских судах», — сказал президент.

По его словам, он разделяет недовольство населения медленными темпами расследования, которое тянется уже четыре года. Вместе с тем он напомнил, что по Конституции не имеет права, будучи президентом, вмешиваться в следствие. В связи с этим он попросил генпрокурора страны Юрия Луценко проанализировать, чем ещё можно помочь Департаменту спецрасследований украинской Генпрокуратуры, который занимается этим делом.

Скоро выборы

Суд для Порошенко — лишняя возможность попиариться перед следующими выборами главы государства, считает президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

«По вопросам, которые задавали, чувствовалось, что это не суд, а скорее пиар-акция. Потому что скоро выборы. И по этой причине выступление Петра Алексеевича — подготовка к ним. Он хотел показать, что открыт, что он — демократичный президент, который готов ответить на все вопросы. Но по большому счёту они были мало похожи на судебные», — заметил эксперт.

Охрименко отметил, что один из немногих конкретных вопросов по событиям 2014 года продемонстрировал незнание тех реалий или нежелание по каким-либо причинам обозначать свою причастность к ним.

«Был один конкретный вопрос по поводу некого соглашения между Януковичем и оппозицией. И тут же Порошенко начал говорить, что не в курсе. Но тут тогда вопрос: если один из организаторов «майдана» не в курсе соглашения, то в курсе чего он тогда вообще?» — подытожил Охрименко.

Отметим, что речь идёт о соглашении об урегулировании кризиса в стране, которое было подписано 21 февраля 2014 года Виктором Януковичем с одной стороны и оппозицией в лице Виталия Кличко (с июня 2014 годы мэр Киева), Арсения Яценюка (экс-премьер министра) и Олега Тягнибока (лидера националистической партии «Свобода») при участии европейских политиков — с другой.

Однако вскоре после заключения соглашения Рада отстранила Януковича от власти, и он покинул страну.

Авторы - Полина Духанова, Анастасия Румянцева