Латвия запретила въезд 49 фигурантам «списка Магнитского»

МИД Латвии запретил въезд 49 фигурантам «списка Магнитского», который был утвержден латвийским Сеймом 8 февраля.

В список попали, в частности, руководитель СК России Александр Бастрыкин, заместителя генпрокурора РФ Виктор Гринь, глава Чечни Рамзан Кадыров, депутат Госдумы Андрей Луговой.

Список в целом повторяет «списки Магнитского», принятые в ряде других стран, в том числе США, Канаде и Литве, но, по словам министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича, несколько отличается от них.

В санкционные «списки Магнитского», которые приняты в ряде западных стран, включены люди, которых называют причастными к смерти юриста Сергея Магнитского и другим случаям нарушения прав человека в России.

В США «закон Магнитского» о санкциях против людей, замешанных в нарушении прав человека, распространен на весь мир.

«Закон Магнитского назван по имени юриста Сергея Магнитского, который умер в московском СИЗО в 2009 году. В фонде Hermitage Capital Уильяма Браудера, с которым сотрудничал Магнитский, его арест и смерть связывают с тем, что он разоблачил коррупционные схемы по возврату налогов, в которых были замешаны российские чиновники. Власти РФ это отрицают.