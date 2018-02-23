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Латвия запретила въезд 49 фигурантам «списка Магнитского»

09:45 23.02.2018
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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МИД Латвии запретил въезд 49 фигурантам «списка Магнитского», который был утвержден латвийским Сеймом 8 февраля.

В список попали, в частности, руководитель СК России Александр Бастрыкин, заместителя генпрокурора РФ Виктор Гринь, глава Чечни Рамзан Кадыров, депутат Госдумы Андрей Луговой.

Список в целом повторяет «списки Магнитского», принятые в ряде других стран, в том числе США, Канаде и Литве, но, по словам министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича, несколько отличается от них.

В санкционные «списки Магнитского», которые приняты в ряде западных стран, включены люди, которых называют причастными к смерти юриста Сергея Магнитского и другим случаям нарушения прав человека в России.

В США «закон Магнитского» о санкциях против людей, замешанных в нарушении прав человека, распространен на весь мир.

«Закон Магнитского назван по имени юриста Сергея Магнитского, который умер в московском СИЗО в 2009 году. В фонде Hermitage Capital Уильяма Браудера, с которым сотрудничал Магнитский, его арест и смерть связывают с тем, что он разоблачил коррупционные схемы по возврату налогов, в которых были замешаны российские чиновники. Власти РФ это отрицают.

Темы: Россия, Латвия, Международные отношения
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Комментарии читателей
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23.02.2018, 17:28
Гость: Титус

А я желаю, чтобы прихвостень латвийских лакеев американских жуликов мне не тыкал.
23.02.2018, 16:14
Гость: Рихтер

Магнитский работал на жулика и прекрасно понимал,что совершает противозаконные действия!Так что не надо рассказывать сказки!!
23.02.2018, 15:53
Гость: дауж

Долллго решались, в ответный список не хотелось. Видать еврохозяева возмутились: им одним невъезными быть чтоли? Тут уж не откажешь - бюджет состоит из дотаций.
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