США не исключают удара по Вооруженным силам Сирии
США не исключают применения военной силы против правительственных сил Сирии, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление постпреда США при ООН Никки Хейли.
"Военное решение не исключается в любой ситуации. Мы не хотим быть в центре сирийского конфликта, но мы хотим сделать все возможное, чтобы обезопасить людей от химического оружия", — заявила Хейли.
Постпред подчеркнула, что США продолжают оказывать давление на Россию, которая, по мнению Хейли, "прикрывает" правительство президента Сирии Башара Асада и мешает доставке гуманитарной помощи в Восточную Гуту.
При этом Хейли не исключила, что Вашингтон может вновь нанести удар по Сирии, как в апреле 2017 года, если подтвердятся сообщения об использовании химоружия. "Ракетные удары не наносятся просто так. Необходимо понимать, кто будет находиться в районе удара. Президент (Дональд Трамп. — Прим. ред.) дал понять, что он не будет рассказывать о своих планах, но Асад понимает, что мы будем действовать, если увидим доказательства этому (применению химоружия. — Прим. ред.)", — заявила Хейли, отметив, что сейчас сирийский лидер ходит "по тонкой грани".
В конце января глава Госдепа Рекс Тиллерсон обвинил сирийские власти в использовании химического оружия против мирного населения в Восточной Гуте. В американском дипломатическом ведомстве также отметили, что Москва делает все возможное для защиты режима сирийского лидера Башара Асада, который якобы "продолжает использовать химоружие".
В ответ на это в Минобороны России заявили, что обвинения США в использовании химоружия правительственными силами в Сирии опираются исключительно на слухи, сообщения из социальных сетей и свидетельства боевиков. Российский МИД, в свою очередь, осудил подобные заявления Вашингтона, назвав их безосновательными.