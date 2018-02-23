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США не исключают удара по Вооруженным силам Сирии

10:29 23.02.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
Сюжет: Сирийский кризис

США не исключают применения военной силы против правительственных сил Сирии, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление постпреда США при ООН Никки Хейли.

"Военное решение не исключается в любой ситуации. Мы не хотим быть в центре сирийского конфликта, но мы хотим сделать все возможное, чтобы обезопасить людей от химического оружия", — заявила Хейли.

Постпред подчеркнула, что США продолжают оказывать давление на Россию, которая, по мнению Хейли, "прикрывает" правительство президента Сирии Башара Асада и мешает доставке гуманитарной помощи в Восточную Гуту.

При этом Хейли не исключила, что Вашингтон может вновь нанести удар по Сирии, как в апреле 2017 года, если подтвердятся сообщения об использовании химоружия. "Ракетные удары не наносятся просто так. Необходимо понимать, кто будет находиться в районе удара. Президент (Дональд Трамп. — Прим. ред.) дал понять, что он не будет рассказывать о своих планах, но Асад понимает, что мы будем действовать, если увидим доказательства этому (применению химоружия. — Прим. ред.)", — заявила Хейли, отметив, что сейчас сирийский лидер ходит "по тонкой грани".

В конце января глава Госдепа Рекс Тиллерсон обвинил сирийские власти в использовании химического оружия против мирного населения в Восточной Гуте. В американском дипломатическом ведомстве также отметили, что Москва делает все возможное для защиты режима сирийского лидера Башара Асада, который якобы "продолжает использовать химоружие".

В ответ на это в Минобороны России заявили, что обвинения США в использовании химоружия правительственными силами в Сирии опираются исключительно на слухи, сообщения из социальных сетей и свидетельства боевиков. Российский МИД, в свою очередь, осудил подобные заявления Вашингтона, назвав их безосновательными.

Темы: Сирия, США, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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23.02.2018, 18:16
Гость: Просто интересно?

А почему Джугашвили не ударил по Гитлеру 21 июня 1941года, малой кровью, на чужой территории, как обещал? Ведь СССР был сильней Германии, чем РФ перед США и НАТО?
23.02.2018, 18:16
Гость: demos

"Почему это не удастся? - нахмурил брови В.В. Наш кооператив "Озеро" не для того в Америку деньги переводит, чтобы там случились какие то потрясения."( из романа "День "ватника")
23.02.2018, 18:12
Гость: demos

"В течении ночи он по 3-4 раза "стирал" Америку с карты Земли и испытывал глубочайшее удовлетворение, когда случалось зацепить ещё и Великобританию, а то и Китай. Но утром звучал неизбежный звонок и он шёл в нелюбимый офис перекладывать бумажки за мизерную зарплату, которой хватало только на оплату ЖКХ и скудную еду из "Пятёрочки". Девушкам Алекс тоже не нравился и бесплатно они ему не давали." (из романа "День "ватника")
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