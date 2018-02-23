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Неизвестные с ломами и в балаклавах захватили санаторий в Одессе

12:02 23.02.2018
Санаторий "Лермонтовский". Фото с сайта sanlermontov.com.ua
Санаторий "Лермонтовский". Фото с сайта sanlermontov.com.ua
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Порядка 70 сотрудников частной фирмы захватили административное здание санатория "Лермонтовский" в Одессе, сообщает РИА Новости со ссылкой на одесские СМИ. 

Люди, вооруженные ломами и арматурой, ворвались в санаторий около семи утра. Они захватили административное здание и не пускают сотрудников на работу.
По словам директора, они отключили санаторий от электричества, полностью парализовав его работу. "Мы круглогодичный санаторий, у нас сейчас лежат люди после инсультов, инфарктов, сотрудники не могут пройти на работу. К сожалению, беспредел продолжается", — цитирует Антипова издание.

Он добавил, что в здании находится оборудование и личные вещи сотрудников. По данным "Думской", сейчас в санатории проходят лечение и реабилитацию 150 человек.

Адвокат Илья Халдай, который защищает интересы администрации "Лермонтовского", рассказал, что ситуация с санаторием тянется уже несколько лет: его оспаривают друг у друга Министерство юстиции и частное акционерное общество "Укрпрофздравница".

"Захватчиками руководит представитель государственного предприятия, который утверждает, что они действуют законно. Но на сегодняшний день есть вступившее в силу решение, которое отменило передачу здравницы Минюсту. Не имея возможности зайти законным путем, государственное предприятие совершает преступление при попустительстве полиции. Полиция тянет время", — заявил он

Темы: Украина, Чрезвычайные происшествия, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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23.02.2018, 18:26
Гость: Прикольно

Уже скатились до наших 90-х. То людей в центре Киева из своей квартиры выкидывают, то вот санаторий. Глядишь скоро опять какое нибудь море копать начнут.
23.02.2018, 17:28
Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

Пидтримуем! Лом и балаклава! Тильки лом и балаклава.
Далее классика от Лаврова(с).
23.02.2018, 14:43
Гость: вот скажите

ЧТО?! может дать допинг в спорте, где х...с горы - большая скорость.Там разница в тысячных долях секунды. Т.е. в принципе все (все!) съезжают одинаково. А эти "изыски" про миллисекунды бред полный.
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