На Украине вступил в силу закон о реинтеграции Донбасса.

Во вторник документ подписал Петр Порошенко. В тексте Россию называют "страной-агрессором", а неподконтрольные Киеву территории на юго-востоке признаются "оккупированными".

Границы и перечень "временно оккупированных" населенных пунктов будет определять президент по представлению Министерства обороны и на основе предложений Генштаба, пишет РИА Новости.

Закон дает президенту право использовать вооруженные силы в мирное время ради защиты суверенитета. Это позволит применять армию на востоке без объявления войны.

Кроме того, еще в первом чтении депутаты исключили пункт о приоритете Минских соглашений для урегулирования конфликта.

В Луганске и Донецке расценивают вступление в силу этого закона как шаг назад в вопросе мирного урегулирования конфликта.