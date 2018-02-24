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На Украине вступил в силу закон о реинтеграции Донбасса

14:57 24.02.2018
© ВСУ/Вадим Ковальов. Фото с сайта ukraina.ru
Сюжет: Противостояние на Украине

На Украине вступил в силу закон о реинтеграции Донбасса.

Во вторник документ подписал Петр Порошенко. В тексте Россию называют "страной-агрессором", а неподконтрольные Киеву территории на юго-востоке признаются "оккупированными".

Границы и перечень "временно оккупированных" населенных пунктов будет определять президент по представлению Министерства обороны и на основе предложений Генштаба, пишет РИА Новости.

Закон дает президенту право использовать вооруженные силы в мирное время ради защиты суверенитета. Это позволит применять армию на востоке без объявления войны.

Кроме того, еще в первом чтении депутаты исключили пункт о приоритете Минских соглашений для урегулирования конфликта.

В Луганске и Донецке расценивают вступление в силу этого закона как шаг назад в вопросе мирного урегулирования конфликта.

Темы: Ситуация на Украине, Противостояние на Украине
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Комментарии читателей
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24.02.2018, 21:16
Гость: Каторый.

Ну и што? Всё равно мы один народ.
24.02.2018, 21:00
Гость: Московский д.ф.-м.н. Патриот России и Враг ватников

\ здесь уже не первый год одно и то же
1) Контрпропаганда всегда обращена только к ватникам, а не к интеллигенции, поэтому её уровень должен ориентироваться на способности восприятия самых ограниченных среди тех, на кого она должна повлиять.
2) Контрпропаганда должна ограничиться минимумом и повторять это постоянно. Настойчивость является важной предпосылкой её успеха.
\ Войска-то ограниченного контингента выявлены? Пойманы?
Будет новый Нюрнберг, посмотрим что там напишут в приговоре...
24.02.2018, 20:32
Гость: бендерко

А шо ?живем,конечно всем кагалом у Германии,тесновато,и жрем бомж-супешники,но зато по 1500 евро на рыло выходит,хоть и за туалеты !
О так !
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