В Ираке приговорили к смертной казни 16 гражданок Турции

Шестнадцать гражданок Турции приговорены к смертной казни в Ираке из-за связей с боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

По данным агентства Reuters, о вынесении приговора женам боевиков ИГ сообщил представитель иракского центрального уголовного суда. Все подсудимые сознались, что приехали в Ирак ради брака с боевиками, а также оказывали им помощь в осуществлении терактов.

Кроме того, за причастность к террористической деятельности пожизненно осудили еще одну гражданку Турции и 10 гражданок других стран. Приговор суда может быть обжалован.

Ранее по аналогичному делу в Ираке приговорили к смертной казни через повешение гражданку Германии.