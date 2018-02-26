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В Ираке приговорили к смертной казни 16 гражданок Турции

15:48 26.02.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Шестнадцать гражданок Турции приговорены к смертной казни в Ираке из-за связей с боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

По данным агентства Reuters, о вынесении приговора женам боевиков ИГ сообщил представитель иракского центрального уголовного суда. Все подсудимые сознались, что приехали в Ирак ради брака с боевиками, а также оказывали им помощь в осуществлении терактов.

Кроме того, за причастность к террористической деятельности пожизненно осудили еще одну гражданку Турции и 10 гражданок других стран. Приговор суда может быть обжалован.

Ранее по аналогичному делу в Ираке приговорили к смертной казни через повешение гражданку Германии.

Темы: Ирак, Турция, Исламистские экстремисты и террористы
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Комментарии читателей
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26.02.2018, 20:16
Гость: Александр1

Нам бы такие законы!!!
26.02.2018, 18:24
Гость: УК

Ирак, как и Китай, США, Беларусь с пр. нетолерантными, т.е. уважающие себя государства, уничтожает "друзей"-ушлепков, а не оплачивает их ничкемное зем.существование за счет карманов жертв-налогоплательщиков.
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