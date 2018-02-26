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Стали известны подробности отправки Су-57 в Сирию

11:45 26.02.2018
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
Сюжет: Сирийский кризис

Истребители пятого поколения Су-57, которые пока не приняты на вооружение, были отправлены на авиабазу Хмеймим в Сирии для испытаний в боевых условиях, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в оборонной промышленности.

Всего, по данным издания, в Сирию отправлены четыре Су-57. Один из опрошенных газетой экспертов считает, что в Хмеймим прибыли все Су-57, проходящие испытания.

В Сирии, пишет «Коммерсант», Су-57 будет апробировать системы радиоэлектронной борьбы и радиолокации, но о полноценном боевом применении речь пока не идет.

Кроме плановых испытаний, отметил один из собеседников издания, у отправки Су-57 в Сирию могут быть и репутационные цели. Успешные испытания, по его мнению, могут придать новый импульс российско-индийскому проекту создания истребителя пятого поколения.

Официально Минобороны отправку Су-57 в Сирию пока никак не прокомментировало.

Су-57 (также известный как Т-50) разработан ОКБ Сухого в рамках проекта перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации (ПАК ФА). Первый полет новый истребитель совершил в 2010 году.

22 февраля сирийский военный обозреватель Ваэль аль-Хусейни опубликовал в твиттере фотографии, на которых, по его словам, были изображены прибывшие в Хмеймим Су-57. Аль-Хусейни сообщал о двух таких истребителях на российской базе в Сирии.

Темы: Сирия, Военная авиация РФ, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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26.02.2018, 19:06
Гость: Николя

Чем выше скорость, тем предсказуемей траектория.
Ракета все едино быстрей и маневренней.
Да и разница с Сушками не в разы, а на проценты.
26.02.2018, 17:22
Гость: Мокрый

40 лет назад советская авиация была на подъеме, а сейчас российская авиация в упадке:вспомните Турцию: один выстрел Ф15 и Су24 как не бывало, В Сирии : старт одной более-менее современной ракеты и самолет Су25- оказался на земле. У амеров сегодня война идет как на компе, как в тире:- вспомните Дейр-эз-Зор! А ПВО типа С400, которое не видит крылатых ракет и соответственно не защищает от атак с воздуха! А ведь царем было объявлено, что Сирийское небо плотно закрыто новейшими росийскими ПВО и "ДАЖЕ МУХА НЕ ПРОЛЕТИТ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ"!
26.02.2018, 17:06
Гость: Сухой

Ну например там стоят модернизированные двигатели от Су29, которые по тяге и экономичности на 45% проигрывают Ф22. Я уже не вспоминаю об радиоэлектронном оснащении и всякими автоматизированными системами, вооружениями для воздушного боя по типу: указал цель и нажал кнопку и цель в 99,99% уничтожена. Сегодня многое зависит не от пилота, а от организации и техники ведения боя, что США продемострировала России, когда в ночь на 8 февраля полностью разгромила российскую колону наемников. Эти 4 машины Су57, как опытные образцы сделаны в единичном варианте и доводятся уже 5-6 лет.Пока их доведут до ума, - пройдет еще 5-6 лет, а авионику и электронику для них можно будет поставить только отечественную, которая еще пока не готова и вряд ли будет соответствующего уровня. За это время высотехнологичные штаты уйдут вперед еще на 20-30 лет...
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