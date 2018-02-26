Российские ВКС отомстили за добровольцев из ЧВК Вагнера в восточной Гуте

Накануне ряд СМИ сообщили о том, что четыре истребителя Су-57 нанесли массированный авиаудар по позициям террористов на территории восточной Гуты. В социальных сетях эту операцию уже окрестили «местью за погибших ребят из ЧВК Вагнера».

С отсылкой на сирийские СМИ сообщается, что бомбардировке с воздуха подверглась тренировочная база боевиков, на которой при участии западных инструкторов проходили подготовку участники группировок «Файлак ар-Рахман», «Хайат Тахрир аш-Шам», «Ахрар аш-Шам» и «Джейш аль Ислам» и другие. Также имеется информация о том, что на момент удара в восточной Гуте были сосредоточены около 2000 бойцов из американских ЧВК, которые тоже понесли масштабные потери. По предварительным данным, в ходе ракетного удара погибли не менее 120 американских специалистов.

Интернет-пользователи уверены – таким образом российские военные отомстили за действия западной коалиции во главе с США, силы которой 7 февраля разбомбили позиции российских добровольцев под Дэйр эз-Зором. Ранее один из руководителей ЧВК Вагнера, Андрей Трошев, заявлял, что в ходе авиаудара США группа Вагнера потеряла 14 бойцов, сражавшихся против террористов на стороне правительственной армии Башара Асада.

По мнению экспертов, мощная поддержка со стороны американской авиации (под Дэйр эз-Зором были задействованы истребители F-15E Strike Eagle, дроны MQ-9 Reaper, самолеты и вертолеты огневой поддержки AC-130 и AH-64 Apaches и др.) является единственной причиной, по которой атака курдских формирований на позиции САА и ЧВК Вагнера увенчалась успехом. Для сравнения, в восточной Гуте российским ВКС потребовалось всего два истребителя Су-57, чтобы нанести боевикам куда больший урон.

Су-57, нанёсшие удар по исламистам, являются новейшими истребителями пятого поколения. Они были переброшены на российскую авиабазу Хмеймим несколькими днями ранее.

После того, как террористическая организация «Исламское государство», запрещенная в России, была разгромлена союзными силами России и Сирии, добровольцы из ЧВК остались на территории страны, чтобы ликвидировать разрозненные террористические группировки. Ранее вагнеровцы отличились в боях при Алеппо, Акербате и Дэйр эз-Зоре, где выступали в авангарде, расчищая дорогу для правительственных войск.

