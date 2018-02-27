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США пообещали новые санкции против России «в ближайшие 30 дней»

07:36 27.02.2018
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Глава минфина США Стивен Мнучин сообщил, что новые ограничительные меры против России введут в течение 30 дней, пишет РИА Новости.

"Мы реализуем все существующие санкции и вводим новые", — сказал министр, слова которого цитирует в Twitter корреспондент агентства Блумберг Салеха Мохсин.

В конце января, на следующий день после публикации минфином так называемого "кремлевского доклада", Мнучин посетил сенатские слушания. Отвечая на вопрос о сроках введения новых санкций, он не назвал точных дат и заявил, что будет осторожен в предположениях, так как нужно "проделать много работы".

"Я не могу обещать вам, что это будет в течение месяца, но, заверяю, мы сделаем это так скоро, как только можем, в течение нескольких месяцев вы увидите — а может и через месяц", — сказал министр.

На требования о более решительных мерах против России и ее руководства Мнучин ответил: "Очевидно, есть проблемы, которые мы должны решать, и мы решаем их с помощью санкций".

Сейчас в отношении России в Соединенных Штатах принят либо готовится к принятию целый ряд санкций в связи с ситуацией в Крыму, в Донбассе, а также из-за "вмешательства" в выборы.

В августе 2017 года Дональд Трамп подписал закон CAATSA, направленный против России, Ирана и КНДР. Осенью Белый дом представил перечень лиц и организаций в российском оборонном и разведывательном секторе, за "значительные" транзакции с которыми могут быть введены санкции.

Выполняя принятый прошлым летом закон, минфин США 29 января опубликовал "кремлевский список", куда вошли практически все представители руководства России и крупные российские предприниматели — более 200 человек. Доклад не влечет за собой автоматического введения санкций против них, но подразумевает, что ограничительные меры могут ввести в будущем.

Темы: США, Отношения России и США, Экономические санкции и эмбарго
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Комментарии читателей
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27.02.2018, 10:18
Гость: Alex202

Им некогда заниматься проблемами США. Они наглухо увязли в санкцетворении.
27.02.2018, 10:06
Гость: Федя1

Россия должна в ответ на это выслать 100 американских дипломатов.
Желательно закрыть все представительства их СМИ в Москве,
кроме двух, чтобы был паритет по СМИ - два наших там, два их здесь.
27.02.2018, 09:16
Гость: ???

Это не поведение великой страны.Это поведение слабой страны.
Разговаривать с Россией языком санкций, бесполезно. Даже самые тупые уже поняли, что Россия из-за санкций
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