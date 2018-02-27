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Трамп: Я бы бросился в школу во время стрельбы даже безоружным

13:40 27.02.2018
Фото с сайта donaldjtrump.com
Фото с сайта donaldjtrump.com
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Президент США Дональд Трамп заявил, что бросился бы в школу во Флориде, где были убиты 17 человек, если бы оказался рядом во время стрельбы. По словам Трампа, он сделал бы это, даже не имея при себе оружия.

«Никогда не знаешь, пока не проверишь, но я думаю, я действительно считаю, что я бы побежал туда, даже если не имел бы оружия, и я полагаю, что большинство здесь собравшихся поступили бы так же», — сказал Трамп на встрече с губернаторами штатов в Белом доме.

Выступая на встрече, президент США назвал отвратительным поведение полицейских, которые не стали входить в школу во время стрельбы. Кого именно имел в виду Трамп, неясно. Ранее сообщалось только об одном таком человеке — заместитель шерифа Скот Питерсон прибыл к школе по вызову, но не стал входить внутрь, хотя был вооружен.

«То, как они себя повели, — это просто позор», — цитирует Трампа CNN.

14 февраля в школе города Паркленд во Флориде были застрелены 17 человек. Огонь по ученикам и сотрудникам школы открыл 19-летний Николас Круз. Полиция задержала его.

На встрече с семьями погибших и выжившими в школе Дональд Трамп предложил разрешить учителям носить оружие.

Темы: Дональд Трамп, США, Незаконный оборот оружия и преступления с оружием
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Комментарии читателей
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27.02.2018, 20:54
Гость: Федя1

А что Титов? )) Грудинин за продажу оружия народу?
Почему американская агентура против продажи оружия?
Если бы у народа сейчас на руках было 100 млн стволов,
то немцы послали бы подзуживающих американцев на три буквы.
Дошел бы Гитлер до Сталинграда, если бы у наших людей
было оружие на руках? Было бы как у Наполеона - у того вошло
в Россию 660 тыс солдат, а до Бородино дошло только 130 тыс.
Из каждого леска по французикам стреляли. Когда они ходили
по деревням пограбить, их отряды вырезали поголовно.
27.02.2018, 20:33
Гость: Татьяна Алексеевна

Я бы ему ЭКЗАМЕН устроила после таких слов.
Как у нас говорят: звиздеть - не мешки ворочать...
27.02.2018, 18:42
Гость: blog2038

Папа Трампа стал миллионером своими усилиями, сам Трамп стал миллиардером тоже своими усилиями.
.
Честь и хвала обоим за их ум и предприимчивость.
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