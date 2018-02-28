В аэропорту Буэнос-Айреса задержали россиянина с чемоданом кокаина

Аргентинская полиция задержала в аэропорту Эсейса в Буэнос-Айресе гражданина России, который пытался провезти в чемодане 3,5 килограмма кокаина. Об этом в своем фейсбуке сообщила министр безопасности страны Патрисия Буллрич.

По ее словам, наркотики были найдены при досмотре в двойном дне чемодана. Буллрич добавила, что власти приняли решение «усилить контроль по всей стране» после обнаружения 389 килограммов кокаина в школе при российском посольстве в Аргентине.

По информации Сlarin, мужчина был задержан еще в минувшее воскресенье. Его имя не раскрывается. Известно лишь, что задержанному россиянину 50 лет. Из Буэнос-Айреса он намеревался вылететь во Франкфурт рейсом авиакомпании Lufthansa.

В феврале аргентинские СМИ сообщили об обнаружении в российской школе при посольстве в Буэнос-Айресе 12 чемоданов, в которых находились 389 килограммов кокаина. Вскоре российские дипломаты отчитались о проведении совместной операции по пресечению крупной поставки наркотиков в Европу.

Предполагаемым организатором контрабанды называют проживающего в Германии гражданина России Андрея Ковальчука. Он попросил бывшего завхоза посольства Али Абянова оставить чемоданы с кокаином в здании дипмиссии, чтобы их затем отправили в Европу на самолете российских чиновников. В Москве по этому делу арестованы Али Абянов, Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов.