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В аэропорту Буэнос-Айреса задержали россиянина с чемоданом кокаина

09:30 28.02.2018
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Аргентинская полиция задержала в аэропорту Эсейса в Буэнос-Айресе гражданина России, который пытался провезти в чемодане 3,5 килограмма кокаина. Об этом в своем фейсбуке сообщила министр безопасности страны Патрисия Буллрич.

По ее словам, наркотики были найдены при досмотре в двойном дне чемодана. Буллрич добавила, что власти приняли решение «усилить контроль по всей стране» после обнаружения 389 килограммов кокаина в школе при российском посольстве в Аргентине.

По информации Сlarin, мужчина был задержан еще в минувшее воскресенье. Его имя не раскрывается. Известно лишь, что задержанному россиянину 50 лет. Из Буэнос-Айреса он намеревался вылететь во Франкфурт рейсом авиакомпании Lufthansa.

В феврале аргентинские СМИ сообщили об обнаружении в российской школе при посольстве в Буэнос-Айресе 12 чемоданов, в которых находились 389 килограммов кокаина. Вскоре российские дипломаты отчитались о проведении совместной операции по пресечению крупной поставки наркотиков в Европу.

Предполагаемым организатором контрабанды называют проживающего в Германии гражданина России Андрея Ковальчука. Он попросил бывшего завхоза посольства Али Абянова оставить чемоданы с кокаином в здании дипмиссии, чтобы их затем отправили в Европу на самолете российских чиновников. В Москве по этому делу арестованы Али Абянов, Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов.

Темы: Россия, Аргентина, Борьба с наркотиками в мире
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Комментарии читателей
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28.02.2018, 14:12
Гость: Андрей

К сожалению эти посольства не Русские, а россиянские, пока!!!!
28.02.2018, 12:39
Гость: Интересно, как долго

на этот раз МИД будет искать ответ по горячему факту.
12 чемоданов в посольстве - это это тебе не косячёк за сливным бачком в студенческой общяге.
28.02.2018, 12:21
Гость: kib

Вчера мельдоний и "поцарапаные пробирки". Сегодня кокаин...что в следующую стадию операции ? Человеческие органы ? Уран ?
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