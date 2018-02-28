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В Китае впервые за 14 лет меняют Конституцию. Что это сулит?

09:41 28.02.2018 , Павел Мартынов

В Китае продолжается реализация программы 19-го съезда КПК. Часть решений съезда будет воплощена в виде поправок в Конституцию страны

Соответствующие изменения рассмотрят на сессии Всекитайского собрания народных представителей, которая начнётся 5 марта. В случае принятия этих поправок, они станут первыми в Основном законе КНР с 2004 г.

Фото с сайта knews.kg

Стоит отметить, что нынешняя Конституция – уже четвёртая, действующая со времени основания КНР – при первой прошла большая часть правления Мао Цзэдуна с 1954 по 1975 гг., после чего до 1982 г. последовательно сменились сразу три Конституции.

Решение о внесении новых поправок было принято Вторым пленумом ЦК КПК в январе этого года, в воскресенье в китайских СМИ появилась информация о том, какие именно изменения планируется внести в Основной закон страны.

1. Включение в Конституцию идей Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи и научной концепции развития. Напомним, нынешний председатель КПК был объявлен "ядром" партии, наряду с Мао Цзэдуном и Дэн Сяопином, идеи которых также закреплены в Основном законе КНР в качестве идеологии государства. В этом смысле продолжение идей Си Цзиньпина представляется логичным и закономерным.

2. Второй пункт касается взаимоотношений Китая с внешним миром, предлагается озвученная Си Цзиньпином "работа над строительством сообщества единой судьбы человечества".

3. Дополнена ст.1, устанавливающая, что "Социалистический строй является основным строем в КНР", сейчас уточняется, что "руководящая роль КПК является определяющей характеристикой социализма с китайской спецификой".

4. Введена поправка, согласно которой все государственные служащие должны перед вступлением в должность публично присягать на верность Конституции.

5. В параграфе 3 с. 79 исключено положение о том, что председатель КНР и заместитель председателя КНР "могут занимать должность не более двух сроков подряд". Стоит отметить, что продолжительность пребывания на постах председателя КПК и ЦВС законодательно никак не ограничена и в итоге Си Цзиньпин может остаться на всех трёх постах и после 2022 г. Неофициальное издание КПК Global Times отмечает, что период с 2020 по 2035 гг. является решающим для осуществления социалистической модернизации в Китае. С этой точки зрения концентрация трёх важнейших постов в руках одного человека представляется оправданной. Отметим также, что пост председателя КНР является во многом формальным, более высокой считается должность председателя Коммунистической партии Китая.

6. Создан новый государственный орган – надзорные комиссии, которые перечислены наряду с административными, судебными и прокурорскими органами. Теперь создаётся Национальная народная комиссия и комиссии во всех китайских уездах, провинциях и городах центрального подчинения. Новые надзорные органы будут осуществлять надзор, расследование и наказание по антикоррупционным делам. Сообщается, что они будут работать независимо от вмешательства других органов. Надзорные комиссии призваны укрепить борьбу партии с коррупцией, но охватывают не только членов партии, а всех должностных лиц. Напомним, работа надзорных комиссий была апробирована в трёх китайских провинциях ещё в прошлом году.

Российский левый политик, секретарь ЦК ОКП Дарья Митина  отмечает, что решение о внесении изменений в Конституцию носит "персональный характер".

"На провинциальных, уездных, волостных и т.д. уровнях практика такая, чтобы руководство не засиживалось. Это как раз обсуждали на 19-м съезде. Что касается первых лиц, то ни один из последних руководителей не сидел больше положенного, а что касается товарища Си – думаю, он подстелил соломки, но все тенденции внутрипартийного развития говорят об обратном. В регионах за этим следят очень зорко – чтобы никто не засиживался, обновления происходят достаточно регулярно. Там очень часто, условно говоря, люди с партийных постов уходят руководить хозяйством, предприятиями и наоборот, руководители крупных компаний, агропромышленных комплексов приходят на партийную работу. Здесь никакого окостенения не происходит", – говорит она.

По ее мнению, изменения введены вовсе не для того, чтобы "Си Цзиньпин сидел до второго пришествия".

"Я так понимаю, ещё третий срок он для себя намерил, но это решение носит персональный характер, но в целом для партии это нехарактерно. Там кадровые ротации – достаточно систематическая вещь. Мне кажется, что с демократией китайской всё в порядке", – полагает эксперт.

Темы: Китай
Источник: Накануне.RU
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Комментарии читателей
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28.02.2018, 21:00
Гость: Вальтер- юзеру о как автор завернул

Автор статьи в принципе прав. Конституция-Основной Закон государства. И ни один закон не может противоречить Конституции,ибо в противном случае будет признан неконституционным. А те,кто называет Конституцию "филькиной грамотой" проявляют свою юридическую несостоятельность и политиканство. Современный коммунистический Китай все же придерживается принципам законности и демократии,правда,с точки зрения "социализма с китайским лицом". Поэтому предусмотрено внесение к Конституцию страны статьи о создании антикоррупционного органа и др. изменения,обязательные для все юридических и физических лиц Китая.
В действующей Конституции Китая нет статьи о верховенстве международного права над китайским законодательством, как это указано,например, в ч. 4 ст. 15 Конституции России.
Однако Конституционный суд России по делу военнослужащего Константина Маркина,добивавшегося предоставления ему права на отпуск по рождению ребенка,которое ему гражданский суд отказано,но Европейский суд по правам человека удовлетворил,признал законным решение суда общей юрисдикции и своим постановлением указал,что только Россия по таким гражданским вопросам будет определять как реагировать на решения ЕСПЧ. Это важное решение КС РФ. См.:Конституционный суд РФ обьявил,что ч.4 ст.15...youtube.
com›watch?v=hHBQoTpgqPw.
Конституция РФ была принята на референдуме народом,а не дураками,как вы оскорбительно отозвались о народе. Если вы "умный",укажите в чем неконституционность дела ЮКОСа.
28.02.2018, 19:32
Гость: Теория не продтверждаемая практикой - мусор

/// ...в перспективе такого правления всегда будут стоять революции,подковёрная борьба за власть , интриги и падение экономики. ///
- Это глубокомысленное заключение видимо зиждется на примере последних событий в Ираке, Афганистане, Ливии, Украине, Сирии , организованных демократическими США и последних выборах в самих США. Кстати они до сих пор никак не успокоятся по поводу подковерной борьбы на собственных выборах.
- Переживаете за жителей Тайваня ? Понимаю......
28.02.2018, 18:19
Гость: Вальтер

Помимо увековечивания имени Си Цзиньпина в истории,пленум ЦК КПК заявил о необходимости создания «централизованного,авторитетного органа" по борьбе с коррупцией,в руках которого сосредоточились бы функции контроля как над государственными,так и над партийными чиновниками. До этого велась борьбы только против партийных чиновников.Новый орган будет возглавляться непосредственно Си и высшему руководству КПК. Согласно решению съезда КПК, в Конституцию КНР планируют внести имя Си Цзиньпина,упомянув его идеи о «социализме с китайским лицом». Также Конституцию КНР дополнит статья о создании специального антикоррупционного органа.
Стремление 19 съезда КПК закрепить имя и идеи Си Цзиньпина в Конституции означает решимость Китая и далее следовать активному внешнеполитическому курсу и претендовать на статус ведущей мировой державы. Для этого предусмотрено введение статьи об избрании Си более чем на два срока. Такой порядок,по мнению китайских коммунистов,вполне объективный,ибо на фоне успехов в экономике наблюдается разбалансировка внутренней политики, обособление,регионализация,появление кланов,группировок,преследующих свои частные интересы.Поэтому Си Цзиньпин начинает борьбу с бюрократией,понимая, что власть надо концентрировать в одних руках".
Что касается ссылки посте юзера от 28.02.2018, 11:52,что "Он (очевидно,имел в виду Вальтера) с пеной у рта раздоказывал что в КНР капитализм",то укажите,голубчик, в каком посте Вальтер якобы это отметил. Нехорошо вам врать на сайте КМ.ру.
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