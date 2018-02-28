]]> ]]>
Главная В мире Новости

Лавров заявил о готовности России содействовать объединению двух Корей

15:07 28.02.2018
© KM.RU
© KM.RU
Материалы по теме:

Россия готова содействовать процессу объединения КНДР и Южной Кореи, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Вопрос объединения Кореи стоит на повестке дня в качестве принципиальной задачи и ориентира, к которому движутся обе эти страны", - приводит слова Лаврова "Интерфакс".

"Мы, естественно, поддерживаем чаяния корейского народа на то, чтобы обрести и восстановить свое единство. Помогать этому мы готовы, но решающее слово принадлежит, конечно же, Сеулу и Пхеньяну", - отметил министр.

"Если в своих контактах, которые во время Олимпийских и Паралимпийских игр значительно активизировались, они сочтут необходимым наше содействие, то я вам гарантирую, что мы окажем любую помощь, которая будет полезна для наших соседей", - подчеркнул Лавров.

Темы: Россия, Северная Корея, Южная Корея, Конфликт на Корейском полуострове
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
28.02.2018, 17:28
Гость: с чего вы взяли,

они вовсе не собираются объединяться. просто КНДР, нав, встанет на путь развития Китая, в смысле, рынок общий, а мораль у каждого своя.
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.