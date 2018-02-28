Лавров заявил о готовности России содействовать объединению двух Корей

Россия готова содействовать процессу объединения КНДР и Южной Кореи, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Вопрос объединения Кореи стоит на повестке дня в качестве принципиальной задачи и ориентира, к которому движутся обе эти страны", - приводит слова Лаврова "Интерфакс".

"Мы, естественно, поддерживаем чаяния корейского народа на то, чтобы обрести и восстановить свое единство. Помогать этому мы готовы, но решающее слово принадлежит, конечно же, Сеулу и Пхеньяну", - отметил министр.

"Если в своих контактах, которые во время Олимпийских и Паралимпийских игр значительно активизировались, они сочтут необходимым наше содействие, то я вам гарантирую, что мы окажем любую помощь, которая будет полезна для наших соседей", - подчеркнул Лавров.