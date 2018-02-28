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Пентагон заявил о стремлении России перекроить международные границы

09:45 28.02.2018
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил о стремлении России якобы изменить существующие международные границы.

«Соединенные Штаты горды тем, что можем называть вас нашими союзниками, стоящими плечом к плечу с другими членами НАТО перед лицом общих угроз безопасности, таким, как стремление России силой перекроить международные границы», — сказал Мэттис.

На встрече с коллегой из Черногории Предрагом Бошковичем глава Пентагона высказал также мнение, что Москва хочет «заполучить право вето в отношении принимаемых европейцами дипломатических, экономических решений и решений в области безопасности».

Мэттис поблагодарил Подгорицу за успешное сотрудничество в рамках НАТО и приветствовал планы черногорских властей увеличить военные расходы до 2% ВВП к 2024 году, сообщает «Газета.ру».

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что НАТО подрывает доверие к Евроатлантике, увеличивая активность у границ России.

Темы: США, Черногория, Отношения России и США, Министерство обороны США (Пентагон)
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Комментарии читателей
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28.02.2018, 17:41
Гость: И Ялтинские

и Хельсингские.
28.02.2018, 16:56
Гость: *

"Масква аннексировала и оккупировала за последнее время части суверенных территорий Украины, Молдавии и Грузии" - "суверенные территории"(тм) Киевской, Черниговской, Херсонской, Полтавской и т.п. губерний - в мемориз!
28.02.2018, 16:56
Гость: КОМАНДОР

А как же договор подписанный Путеном от 2012 года которым Россия подтвердила государственные границы между Украиной и Россией. Или "дуророссам закон не писан" и как говорил великий и уважаемый политик "ДОГОВОР С РОССИЕЙ НЕ СТОИТ ТОЙ БУМАГИ НА КОТОРОЙ ОН ПОДПИСАН!"
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