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США нашли доказательства российского вторжения в системы голосования

07:57 28.02.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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У разведсообщества США появились существенные доказательства того, что сайты и системы регистрации голосования в семи штатах "были вскрыты" действовавшими при поддержке России тайными агентами еще до президентских выборов 2016 года, пишет "Интерфакс" со ссылкой на американские СМИ.

По словам трех высокопоставленных лиц разведки, это могли быть следующие американские штаты: Аляска, Аризона, Калифорния, Флорида, Иллинойс, Техас и Висконсин.

"Системы в семи штатах "были вскрыты" различными способами, причем некоторые нарушения были серьезнее, чем другие, от входа на сайты штатов до проникновения в фактические системы регистрации избирателей", - сообщили источники.

Шесть из семи штатов отрицают, что они "были вскрыты", основываясь на своих собственных киберрасследованиях, передает телеканал.

В свою очередь штат Иллинойс "сам обнаружил злонамеренную кибератаку в своей системе регистрации избирателей летом 2016 года и сообщил об этом в Министерство внутренней безопасности США", отмечается в сообщении.

"Рассекреченная экспертная оценка разведсообщества от 6 января 2017 года показала, что российские лица не поставили под угрозу системы подсчета голосов. Эта оценка не изменилась", - говорится в заявлении офиса директора Нацразведки США, текст которого приводит телеканал.

Темы: США, Двойные стандарты и издержки демократии США, Отношения России и США
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Комментарии читателей
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28.02.2018, 10:12
Гость: охотник за бакланами

Трамп обязан в этом случае доказать что это не так ,и заставить РФ убраться с территории Украины и Сирии ,или такого позора в истории США, супердержава не сможет перенести .
28.02.2018, 09:54
Гость: Хмы

Воспользовались данными Джулиана Ассанжа?
Теперь пробиркой начнут трясти?
28.02.2018, 09:21
Гость: Какие же он одноклеточные

при умелой подачи и рекламе пользы что прыгать с десятого этажа это полезно можно поубавить на половину население США.
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