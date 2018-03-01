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ExxonMobil отказалась от совместных проектов с «Роснефтью» из-за санкций

11:31 1.03.2018
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Американская компания ExxonMobil объявила о выходе из совместных проектов с «Роснефтью».

Такое решение, говорится в заявлении ExxonMobil, распространенном в среду, было принято из-за санкций, введенных США и Евросоюзом из-за роли РФ в кризисе на Украине и присоединения Крыма.

Отказ от совместных проектов с «Роснефтью», подчеркнули представители ExxonMobil, не касается «Сахалина-1».

Убытки от отказа от проектов с «Роснефтью» в ExxonMobil предварительно оценили в 200 миллионов долларов за четвертый квартал фискального года.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев назвал решение ExxonMobil ожидаемым, сообщает ТАСС. «Ничего нового не произошло. Это, к сожалению, ожидаемое событие, связанное с санкциями. ExxonMobil вынужден это сделать», — сказал он.

США, Евросоюз и присоединившиеся к ним страны последовательно ввели несколько пакетов санкций в отношении России из-за присоединения Крыма и роли РФ в украинском кризисе.

В рамках санкций, в числе прочего, американским компаниями запрещено сотрудничать с российскими в области глубоководной и сланцевой добычи нефти и газа, а также поставлять в РФ оборудование для таких работ.

В 2014 году, вскоре после того, как введенные в отношении России санкции вступили в силу, ExxonMobil была оштрафована в США на два миллиона долларов за несоблюдение ограничительны мер.

ExxonMobil в конце апреля 2017 года просила администрацию президента США Дональда Трампа разрешить ей совместный проект с «Роснефтью» по бурению в Черном море, но получила отказ.

The Wall Street Journal в мае 2017 года писал, что ExxonMobil пострадала от санкций больше других компаний.

Темы: Россия, Нефтегазовый сектор экономики в мире, ОАО «НК «Роснефть»
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Комментарии читателей
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01.03.2018, 20:37
Гость: ybr

Пошли на х... Ротшильд с Рокфеллерами а то они Гитлеру нефтепродукты продавали когда тот евреев миллионами уничтожал, а ВВС США бомбило только подьездные пути к их заводам а не сами заводы.
01.03.2018, 19:44
Гость: фёдор

России понятно не нужен запад и их ценностями демократии ,а нужны их деньги ,технологии и право беспрепятственно проживать и отдыхать.Хрен Вам.
01.03.2018, 17:40
Гость: anton

Санкции работают против России и это прекрасно понимают ВСЕ ,но продолжают во всех ШОУ на ТВ и СМИ врать о их пользе.Удав не спешит и давит на самые чувствительные точки - экономику ,инвестиции, технологии,западных смежников,и ущемление в правах на владение и передвижение на западе ,ближний круг власти включая родных.
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