Новая Зеландия рассекретила подробности покушения на Елизавету II

Служба безопасности и разведки Новой Зеландии рассекретила документы, подтверждающие попытку покушения на королеву Великобритании Елизавету II в 1981 году.

Как сообщается на сайте телеканала Sky News, 14 октября 1981 года во время визита Елизаветы II в новозеландский город Дандин 17-летний подросток Кристофер Джон Льюис предпринял попытку покушения, выстрелив в королеву из огнестрельного оружия.

В документах от 1981 года, опубликованных службой безопасности Новой Зеландии, говорится, что огнестрельное оружие было применено вблизи королевы, но «вполне вероятно, что оно не было направлено на королеву или ее окружение». Однако уже в документах, датированных 1997 годом говорится, что подросток стрелял именно в ЕлизаветуII.

«Он действительно изначально планировал убить королеву, но у него не было ни выгодной позиции для выстрела, ни достаточно мощной винтовки для стрельбы на таком удалении от цели», - говорится в документе.

В документах также отмечается, что расследование ведется тайно, а СМИ, вероятнее всего, приняли хлопок от выстрела за шум от фейерверка.

Льюис позднее был обвинен в ношении оружия и стрельбе в публично месте. В 1997 году он совершил самоубийство, находясь в тюрьме, после того, как его обвинили в убийстве женщины и похищении ее ребенка.