]]> ]]>
Главная В мире Новости

Новая Зеландия рассекретила подробности покушения на Елизавету II

10:41 1.03.2018
Елизавета II. Фото с сайта Pixabay.com
Елизавета II. Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

Служба безопасности и разведки Новой Зеландии рассекретила документы, подтверждающие попытку покушения на королеву Великобритании Елизавету II в 1981 году.

Как сообщается на сайте телеканала Sky News, 14 октября 1981 года во время визита Елизаветы II в новозеландский город Дандин 17-летний подросток Кристофер Джон Льюис предпринял попытку покушения, выстрелив в королеву из огнестрельного оружия.

В документах от 1981 года, опубликованных службой безопасности Новой Зеландии, говорится, что огнестрельное оружие было применено вблизи королевы, но «вполне вероятно, что оно не было направлено на королеву или ее окружение». Однако уже в документах, датированных 1997 годом говорится, что подросток стрелял именно в ЕлизаветуII.

«Он действительно изначально планировал убить королеву, но у него не было ни выгодной позиции для выстрела, ни достаточно мощной винтовки для стрельбы на таком удалении от цели», - говорится в документе.

В документах также отмечается, что расследование ведется тайно, а СМИ, вероятнее всего, приняли хлопок от выстрела за шум от фейерверка.

Льюис позднее был обвинен в ношении оружия и стрельбе в публично месте. В 1997 году он совершил самоубийство, находясь в тюрьме, после того, как его обвинили в убийстве женщины и похищении ее ребенка.

Темы: Великобритания, Новая Зеландия, Резонансные убийства и покушения в мире
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
01.03.2018, 12:20
Гость: Великий УКР

Дурачек! Молодой ещё не знает как с женщинами обращаться.Нормальный мужчина в женщину стрелять не будет.
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.