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Парламент Армении выбрал президента страны

12:16 2.03.2018
Фото с сайта barev.today
Фото с сайта barev.today
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Парламент Армении путем тайного голосования избрал президентом республики бывшего премьер-министра, посла в Великобритании Армен Саркисяна, пишет "Интерфакс".

Агентство отмечает, что Саркисян был единственным кандидатом на эту должность. За его кандидатуру проголосовали 90 депутатов, против - десять, один бюллетень признан недействительным. Для избрания кандидату в президенты необходимо было получить минимум 79 голосов из 105 депутатов.

Кандидатура Саркисяна на пост президента была выдвинута фракциями правящей Республиканской партии (РПА) и Армянской революционной федерации "Дашнакцутюн" (АРФД).

Оппозиционная фракция "Елк" (9 депутатов) ранее заявила, что проголосует против Саркисяна. Другая оппозиционная фракция "Царукян" (31 депутат) объявила, что проголосует за кандидата от партии власти. РПА и АРФД вместе обеспечивают 65 голосов.

Полномочия действующего президента Армении Сержа Саргсяна завершаются 9 апреля.

Новый президент Армении вступит в полномочия 9 апреля. В тот же день правительство уйдет в отставку. В соответствии с новой Конституцией, президент избирается сроком на семь лет.

С вступлением в должность нового президента страна полностью перейдет к парламентской форме правления.

Темы: Выборы в мире, Армения
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
02.03.2018, 15:04
Гость: ник

Плохо, что парамент а не граждане, что посол в Англии, к послу в РФ я бы лучше отнесся, плохо, что от дашнаков, они всегда не того были - хотя бы потому, что без России армянам крантец, кстати может англичанка гадит поддерживая дашнаков.
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