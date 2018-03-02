В США журналисты вступились за российских коллег после нападок Госдепа

Американские журналисты вступились за российских коллег на брифинге Госдепартамента после того, как официальный представитель ведомства Хезер Науэрт обвинила ряд российских СМИ в работе на правительство России, передает РИА «Новости».

Отмечается, что Науэрт резко отреагировала на вопрос российского журналиста.

«А, так вы из России? Тогда этим все сказано! Я продолжаю дальше!» — сказала она.

Поведение Науэрт вызвало возмущение даже у представителей американских СМИ. В ответ один из американских журналистов заметил, что журналисты «не являются российскими чиновниками, они просто задают вопросы о России».

Нойерт заметила, что RT «и другие так называемые новостные организации финансируются российским правительством». Американский журналист Мэтт Ли повторил вопрос своего российского коллеги, усомнившегося в том, что российские ракеты на видео атаковали США. «Мэтт, я совершенно уверена, что это так и выглядит. Я бы Вас попросила сходить и посмотреть на это [видео]», — сказала Нойерт американскому журналисту.