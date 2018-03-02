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В США журналисты вступились за российских коллег после нападок Госдепа

11:38 2.03.2018
Хезер Науэрт. Фото с сайта wikimedia.org
Хезер Науэрт. Фото с сайта wikimedia.org
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Американские журналисты вступились за российских коллег на брифинге Госдепартамента после того, как официальный представитель ведомства Хезер Науэрт обвинила ряд российских СМИ в работе на правительство России, передает РИА «Новости».

Отмечается, что Науэрт резко отреагировала на вопрос российского журналиста.

«А, так вы из России? Тогда этим все сказано! Я продолжаю дальше!» — сказала она.

Поведение Науэрт вызвало возмущение даже у представителей американских СМИ. В ответ один из американских журналистов заметил, что журналисты «не являются российскими чиновниками, они просто задают вопросы о России».

Нойерт заметила, что RT «и другие так называемые новостные организации финансируются российским правительством». Американский журналист Мэтт Ли повторил вопрос своего российского коллеги, усомнившегося в том, что российские ракеты на видео атаковали США. «Мэтт, я совершенно уверена, что это так и выглядит. Я бы Вас попросила сходить и посмотреть на это [видео]», — сказала Нойерт американскому журналисту.

Темы: США, Отношения России и США, СМИ в мире, СМИ и журналистика, Госдепартамент США
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Комментарии читателей
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02.03.2018, 18:35
Гость: gvozd

ничего нового..
их "свобода" работет только если вам заткнули рот, а их "демократия" может существовать исключительно если вас лишить гражданских прав.
смотрите на прибалтику - госдеп ее назвал примером "демократии"..
помоему все давно ясно.
вот Что Неясно, это то что рф докатилась уже до того, что какая то шавка публично оскорбляет страну..
ведь она Громко сказала - если вы представляете государство рф, то идите в ..у.
и привычная уже тишина, даже ни слова со стороны рф.
02.03.2018, 15:34
Гость: судя по лихорадочно принятому решению

продать хохлам жавелины, заколбасило их конкретно.
02.03.2018, 15:06
Гость: ybr

охренел госдеп.
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