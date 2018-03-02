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Украина «наносит удар в спину» Европе, заявил МИД Венгрии

06:49 2.03.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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МИД Венгрии раскритиковал решение Конституционного суда Украины об отмене закона об основах государственной языковой политики, который разрешал использование региональных языков в работе госорганов, пишет РИА Новости.

"На Украине проводятся жестокие атаки на национальные меньшинства. Серия связанных действий началась с закона "Об образовании", продолжилась нападениями на штаб-квартиру Общества венгерской культуры Закарпатья, а теперь достигла апогея с отменой закона о языке, который позволял меньшинствам использовать их родной язык", — заявил глава венгерского МИД Петер Сиярто, отметив, что подобное было бы невозможно в правовом государстве.

Украина, по словам министра, ожидает от Европы проявления солидарности и в то же время "наносит удар в спину" жестокими мерами по отношению к национальным общинам. Глава МИД Венгрии подчеркнул, что его страна отказывается поддерживать стремления Киева к интеграции с Европой, пока права меньшинств не будут восстановлены.

Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, который, среди прочего, существенно сокращает возможность обучения на языках нацменьшинств.

В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, посчитали, что закон нарушает права нацменьшинств. В Москве также пришли к выводу, что документ противоречит конституции и международным обязательствам Киева.

Темы: Венгрия, Внешняя политика Украины, Межнациональные отношения в мире, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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02.03.2018, 11:00
Гость: ...

а чё вы здесь то сопли по лицу размазывете? вы к венграм пожалуйста, туда им шлите свои объяснения
02.03.2018, 10:57
Гость: Плачь дальше

Закон в студию, где русский язык "разрешен повсеместно".И не ори не на майдане.
02.03.2018, 10:25
Гость: Рак

Чучундра японского происхождения, бандеровцы - от фамилии Бандера, а не от литературного Оси Бендера!
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