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Трамп и Меркель выразили озабоченность заявлениями Путина о ядерном оружии

14:58 2.03.2018
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
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Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель во время телефонного разговора вечером 1 марта обсудили послание Владимира Путина Федеральному собранию.

Как сказано в сообщении пресс-службы Меркель, обе стороны выразили озабоченность рассказами Путина о новых оружейных разработках, так как они ставят под вопрос усилия по международному контролю над оружием.

Помимо этого Трамп и Меркель обсудили ситуацию в Сирии и, в частности, бомбардировки Восточной Гуты.

1 марта в своем послании Путин рассказал, что Россия разработала целую серию новых вооружений, в том числе ядерных ракет, которые способны преодолевать все существующие оборонные системы других стран.

По мнению Кремля, такое оружие не нарушает принцип паритета, так как у других стран также есть системы, от которых не может защититься Россия.

Темы: Ангела Меркель, Дональд Трамп, Германия, США, Ядерное оружие
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
02.03.2018, 22:39
Гость: Хммм

Смотря что иметь в виду под словом "глупости".
02.03.2018, 22:05
Гость: такс

Недавно их разрешили вернуть на Российский рынок
02.03.2018, 21:55
Гость: Chateaunuf du Pap

Самый лучший пост в дискуссии.
Не успел я написать такой. :(
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