]]> ]]>
Главная В мире Новости

Трамп на год продлил антироссийские санкции из-за ситуации на Украине

10:14 3.03.2018
Дональд Трамп. Фото с сайта peoples.ru
Материалы по теме:

Президент Дональд Трамп в пятницу объявил о решении продлить еще на год антироссийские санкции, связанные с ситуацией на Украине.

"Я продлеваю еще на год исполнительный указ 13660", - говорится в его послании, опубликованном на сайте Белого дома.

"Действия и политика, к которым апеллируют исполнительные указы (о введении санкций - прим.ред.) продолжают нести чрезвычайную угрозу национальной безопасности и международной политике США. В связи с этим данный указ постановляет, что указы от 6 марта 2014 года, 16 марта 2014 года, 20 марта 2014 года и 19 декабря 2014 года должны остаться действительными и после 6 марта 2018 года", - цитирует документ "Интерфакс".

Санкции против России по ситуации на Украине были введены администрацией Барака Обамы в 2014 году. Первые санкции вступили в силу 6 марта 2014 года, позже - 16 марта, 20 марта и 19 декабря того же года - санкции расширялись.

С момента введения санкций они ежегодно продлеваются на 12 месяцев.

Темы: Дональд Трамп, Отношения России и США, Ситуация на Украине, Экономические санкции и эмбарго
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
03.03.2018, 22:54
Гость: мнение постороннего

А страну-ботана только со смехом и вспоминают. Как и её жалких обитателей.
03.03.2018, 22:02
Гость: Громко зевая

Зеваю, неодумевая. А почему только на год? Или в себе не уверен?
03.03.2018, 21:14
Гость: нехохол

Люблю хохлов за их тонкий ум и острый юмор.Процветайте,хохлы.
Все комментарии (35)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.