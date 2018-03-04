«Спецпредставитель США по срыву Минских соглашений»

В России ответили на призыв спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины Курта Волкера ликвидировать ДНР и ЛНР

Заявление американского дипломата прозвучало через несколько дней после встречи Трёхсторонней контактной группы по Украине, на которой стороны договорились о вводе с 5 марта режима прекращения огня в Донбассе.

Курт Волкер. Фото с сайта myinforms.com

Российские парламентарии подвергли критике заявление Курта Волкера о необходимости ликвидации самопровозглашённых ДНР и ЛНР. Такую точку зрения дипломат высказал в ходе панельной дискуссии в вашингтонском аналитическом центре Hudson Institute.

Высказывание Волкера полностью подтверждает, что ни он лично, ни США в целом не являются объективным и беспристрастным посредником в контексте кризиса на юго-востоке Украины, в задачу которого входит урегулирование конфликта, заявил RT председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв.

«Этим заявлением господин Волкер демонстрирует, что его подходы на 100% совпадают с подходами Киева. Что для него, как и для Киева, те структуры, которые существуют на юго-востоке Украины, а вслед за ними и те люди, которые там живут, — это некий раздражающий фактор и не более, от которого необходимо избавиться любыми средствами — политическими или, не дай бог, военными», — отметил Косачёв.

«Заявление Волкера не вписывается ни в какие рамки имеющихся договорённостей минского формата. И, на мой взгляд, достаточно серьёзным образом ставит под вопрос его готовность, способность вносить реальный вклад в продвижение вперёд столь сложного, чувствительного, но от этого не менее важного конфликта», — считает собеседник RT.

В свою очередь, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал Волкера спецпредставителем Соединённых Штатов по срыву Минских соглашений и подчеркнул, что не может быть и речи о вводе в Донбасс миротворческого контингента без согласия самих Донецкой и Луганской народных республик.

«Волкер требует ни много ни мало ликвидировать ЛНР и ДНР. Забыл, видно, что они часть Минских соглашений. И без их согласия никаких миротворцев в Донбассе не будет. При таком подходе перспектива миссии Волкера стремится к нулю», — написал сенатор в Twitter.

Зампред комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT назвал заявление Волкера попыткой пересмотра минских договорённостей, потому что действовать в рамках урегулирования конфликта в Донбассе нужно исключительно в соответствии с достигнутыми соглашениями. Всё остальное — это лишь попытки объяснения бездействия как со стороны киевских властей, так и со стороны США, уверен парламентарий.

Собеседник RT обратил внимание на то, что Волкер в своём заявлении не уточнил, как именно будут «расформированы» самопровозглашённые республики.

«Если Волкер предполагает, что Рада примет какой-то закон и «расформирует» ЛНР и ДНР, то, думаю, это точно не приблизит к мирному решению проблемы. Не даст ничего, кроме дополнительных сложностей людям, проживающим на этой территории», — отметил Чепа.

Он полагает, что попытка разрешить кризис насильственным путём ни к чему не приведёт, поэтому единственным вариантом его урегулирования является выполнение Минских соглашений. При этом, по словам собеседника агентства, Украина даже не собиралась выполнять эти договорённости и ничего не делает в этом направлении.

«Должны исчезнуть»

Напомним, спецпредставитель США по вопросам Украины в пятницу, 2 марта, заявил, что минские договорённости направлены на восстановление территориальной целостности Украины, чему препятствуют не только ДНР и ЛНР, но и Россия.

«Их (ДНР и ЛНР. — RT) нужно расформировать. Для них не существует места в украинском конституционном укладе. Минские соглашения направлены на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, в связи с чем эти образования должны исчезнуть», — заявил Волкер, выступая в Hudson Institute.

Американский дипломат добавил, что можно обсуждать вопросы о времени и путях смены власти, но подчеркнул: не может быть двух мнений касательно того, что этим политическим образованиям не место на востоке Украины.

По словам Волкера, Киев продемонстрировал политическую волю для имплементации минских договорённостей, тогда как другая сторона конфликта не предприняла никаких шагов для его урегулирования.

«Предложение по поддержанию мира может сработать и обеспечить безопасность всех жителей восточной Украины, но Россия должна выбрать мир... Украина продемонстрировала политическую волю для реализации Минских соглашений. Проблема в том, что с другой стороны не было действий», — отметил спецпредставитель США.

Он подчеркнул важность скорейшего урегулирования конфликта в Донбассе и отметил, что пути его разрешения прописаны в минских договорённостях. Воплотить их в жизнь, по мнению американского дипломата, поможет размещение миротворческого контингента в Донбассе.

В ходе дискуссии Волкер также выразил уверенность, что уже в течение полугода после ввода миротворцев на восток Украины можно будет провести местные выборы, после чего территории ДНР и ЛНР «перейдут под украинский контроль».

При этом спецпредставитель Госдепа констатировал низкий уровень доверия жителей Донбасса к украинским властям и подчеркнул, что Киеву предстоит большая работа по восстановлению отношений с населением самопровозглашённых республик.

Новая надежда

Последняя на данный момент встреча Трёхсторонней контактной группы по Украине прошла в Минске в среду, 28 февраля. В ходе переговоров удалось прийти к соглашению о вводе с 5 марта режима прекращения огня в Донбассе.

«Контактная группа при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей подтвердила полную приверженность всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному прекращению огня, которое начнётся в ноль часов одну минуту 5 марта 2018 года», — рассказал журналистам российский полпред в группе Борис Грызлов.

По его словам, в принятом заявлении подчёркнута важность соблюдения перемирия и безусловного применения дисциплинарных мер к нарушителями режима прекращения огня. Также стороны согласились с требованием не вести преднамеренных обстрелов объектов гражданской инфраструктуры, в том числе школ, детских садов и больниц.

При этом, комментируя итоги переговоров, в МИД ДНР обвинили Киев в продолжении затягивания минского процесса, поскольку представители Украины подтвердили свои намерения и дальше действовать в одностороннем порядке в отношении Донбасса.

«Показательным было признание со стороны украинских переговорщиков того, что парламент Украины в одностороннем порядке внёс дополнительные условия по вступлению в силу закона об особом статусе Донбасса, что является проявлением недобросовестного отношения к реализации мирных соглашений, — говорится в заявлении и.о. главы МИД ДНР Натальи Никоноровой. — Также представители Украины заявили, что скандально известный закон «о реинтеграции Донбасса» призван легализовать действия, которые раньше осуществлялись украинским правительством, подтвердив тем самым, что ранее законных оснований для таких действий не было».

В свою очередь, спецпредставитель Украины по вопросам гуманитарного характера в Трёхсторонней контактной группе Виктор Медведчук в преддверии последних переговоров в Минске выразил уверенность в необходимости полной реализации достигнутых договорённостей для предотвращения дальнейшего обострения конфликта.

«Когда Верховная рада голосует за противоречащий интересам Украины так называемый закон о реинтеграции; когда представители «партии войны» утверждают, что Минские соглашения «мертвы», а Киев, принимая на себя обязательства в Минске, изначально не собирался их выполнять; когда в ВР призывают расстреливать коллаборантов, а секретарь СНБОУ публично заявляет, что силовой сценарий решения конфликта не исключается, то обострение ситуации на Донбассе неизбежно. И пока Украина не вернется к идее мирного урегулирования, пока Минские соглашения не будут выполняться в полном объёме, мы будем наблюдать дальнейшее обострение конфликта, ежедневно уносящего жизни украинцев», — заявил Медведчук.

Авторы: Владимир Смирнов, Марианна Чурсина