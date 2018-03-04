США назвали условие для начала переговоров с КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что Пхеньян связался с Вашингтоном и попросил начать переговоры.

США готовы начать переговоры с КНДР, однако условием для этого является отказ Пхеньяна от ядерных разработок. Об этом в субботу вечером заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на торжественном ужине в честь годовщины основания престижного журналистского клуба "Гридирон". Его высказывания приводят сопровождавшие его журналисты пресс-пула Белого дома.

"Я не стану исключать прямые переговоры с Ким Чен Ыном. Просто не стану. Что же касается риска иметь дело с ненормальным человеком, то это его проблема, а не моя", - сказал американский лидер. По его словам, зимняя Олимпиада в Южной Корее прошла очень успешно, и не без заслуги со стороны Соединенных Штатов, пишет ТАСС.

"Кстати, они [КНДР] позвонили пару дней назад и сказали: "Мы хотим вести переговоры". А я сказал: "Мы бы тоже хотели, но вам нужно отказаться от ядерного оружия". Так что посмотрим, что будет дальше", - добавил Трамп.