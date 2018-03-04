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США назвали условие для начала переговоров с КНДР

11:47 4.03.2018
Фото с сайта Pixabay.com
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Президент США Дональд Трамп заявил, что Пхеньян связался с Вашингтоном и попросил начать переговоры.

США готовы начать переговоры с КНДР, однако условием для этого является отказ Пхеньяна от ядерных разработок. Об этом в субботу вечером заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на торжественном ужине в честь годовщины основания престижного журналистского клуба "Гридирон". Его высказывания приводят сопровождавшие его журналисты пресс-пула Белого дома.

"Я не стану исключать прямые переговоры с Ким Чен Ыном. Просто не стану. Что же касается риска иметь дело с ненормальным человеком, то это его проблема, а не моя", - сказал американский лидер. По его словам, зимняя Олимпиада в Южной Корее прошла очень успешно, и не без заслуги со стороны Соединенных Штатов, пишет ТАСС.

"Кстати, они [КНДР] позвонили пару дней назад и сказали: "Мы хотим вести переговоры". А я сказал: "Мы бы тоже хотели, но вам нужно отказаться от ядерного оружия". Так что посмотрим, что будет дальше", - добавил Трамп.

Темы: Северная Корея, США, Ядерное оружие
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Комментарии читателей
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05.03.2018, 00:05
Гость: МВИ

Глава КНДР с самого начала конфликта смотрит на сша как на жертву,не понимаю почему он может изменить свою точку зрения? У этого человека такая надёжная крыша,что президент сша об этом может только мечтать. Особенно в настоящее время.
04.03.2018, 19:45
Гость: blog2038

Если Ким Чен Ыну не нравятся наши условия, то никаких проблем - Ким Чен Ын может не соглашаться, над нами не каплет.
04.03.2018, 19:40
Гость: Дык

Что же касается риска иметь дело с ненормальным человеком, то это его проблема, а не моя"
Это он о себе. С ним, без риска, уже никто иметь дело не сможет
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