«Абсурдное решение в отношении важных улик по делу добавляет странности к и без того странному делу»

МИД России задал конкретные вопросы по домашним животным, которые находились в момент предполагаемого отравления в доме Скрипаля

«Две морских свинки, живших в доме бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, погибли от обезвоживания, черного персидского кота по кличке Нэш ван Дрейк усыпили. Кота забирали для проверки в лабораторию в Портон-Дауне. В итоге врач принял решение усыпить животное, чтобы облегчить его страдания, сказал представитель ведомства. Тела животных кремировали».

Страдания кота заключались в том, что «он находился в состоянии стресса».

© Вася Ложкин

МИД России задал конкретные вопросы по домашним животным, которые находились в момент предполагаемого отравления в доме Скрипаля.

Как известно от британских официальных лиц, даже полицейский, входивший в этот дом, был отравлен. В этом случае домашние животные являются ценными если не свидетелями, то вещественными доказательствами – будь они живыми или мертвыми. Увы, результатом этого запроса было уничтожение животных и их останков.

Свинки умерли не от обезвоживания. Вообще это странное объяснение – дом Скрипаля обыскали сразу после «отравления». Вещдоки полагается изымать, это понятно даже не эксперту.

Свинок оставили в пустом доме без воды? Почему? Их изъяли? Если мертвыми – почему не исследовали? Если живыми – почему не давали попить?

Специалист по морским свинкам отвечает достаточно определенно: «По неизвестным мне причинам, некоторые люди спрашивают, «сколько морская свинка может прожить без воды». Однозначного ответа нет, поскольку все зависит от очень многих факторов. Главными являются рацион, температура и активность. Если круглый год есть возможность питаться сочными кормами, зеленью и овощами, то выживать она будет годами. Но при критической нехватке влаги срок может сократиться до месяца».

То есть вещдоки почему-то специально уничтожили английские расследователи. Они уверены, что отравление произошло не в доме? А как же полицейский? Он что, доел за хозяевами гречку, оставшуюся на кухне? Странное поведение даже и для английского полицейского, учитывая, по какому случаю он в этом доме оказался.

Данный казус наталкивает на версию, уже неоднократно высказывавшуюся (еще до известия об уничтожении животных) – Скрипаль проводил дома какие-то исследования, и его с дочерью отравление – несчастный случай, с этим связанный. Естественно, никакого «Новичка» и в помине не было, в случае чего там погибло бы полрайона.

Синтетические наркотики, спайсы, яды для оперативного применения – всё что угодно. Образование это позволяло, и человек он энергичный, инициативный и авантюрного склада. Было ли это исследование (если оно было) в интересах спецслужб или в инициативном порядке – вряд ли кто скажет.

Конечно, такая версия совсем не главная, основными считаются версии покушения с разными мотивами (мотивы могли быть не только у русских – но и у британцев, американцев, исламистов и т.д.).

Тем не менее, такое абсурдное решение в отношении важных улик по делу добавляет странности к и без того странному делу.

Сообщают, что в доме было еще животное - кошка Масяня, она исчезла после происшествия. Похоже, у нее остался только один шанс остаться в живых - если она доберется до российского посольства. Пожелаем же ей удачи!

