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Медики рассказали о состоянии здоровья Сергея Скрипаля

20:52 4.05.2018
Сергей Скрипаль. Стоп-кадр из видео в YouTube
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Спустя два месяца после происшествия в Солсбери экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль все еще находится в больнице, сообщило Управление Национальной службы здравоохранения по юго-западу Англии.

"После инцидента в Солсбери пациент находится в палате районной больницы Солсбери из-за воздействия нервно-паралитического вещества. Состояние его здоровья улучшается, он уже не в критическом состоянии", — сообщили РИА Новости в управлении, не представив иной информации.

Великобритания не предоставляет никаких данных о пострадавших при ЧП в Солсбери. Ранее в пятницу официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова напомнила, что у Москвы по-прежнему нет информации о состоянии Скрипаля и его дочери Юлии, а также о том, где они находятся. Она подчеркнула, что нет никакой информации о том, что происходит с российскими гражданами, об их реальном состоянии, местонахождении и планах на будущее. Захарова отметила, что в британских СМИ эта информация также замалчивается.

В английском городе Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Темы: Дело Сергея Скрипаля, Великобритания
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Комментарии читателей
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04.05.2018, 23:36
Гость: с российскими гражданами

Скрипаль-британский гражданин, потому и скандал.
04.05.2018, 22:46
Гость: дан

г-жа Захарова забыла а возможно и не знает что Сергей Скрипаль является гражданином Великобритании и сообщать России о состояние его здоровья никто не обязан
04.05.2018, 22:42
Гость: чем не комедь?

Убрать человека есть уйма возможностей,
Но выбран был путь самый глупый по сложности!
К тому же, убить, как ни крут, "Новичок",
Лишь бучу подняв, так-таки и не смог...
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