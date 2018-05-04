Медики рассказали о состоянии здоровья Сергея Скрипаля

Спустя два месяца после происшествия в Солсбери экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль все еще находится в больнице, сообщило Управление Национальной службы здравоохранения по юго-западу Англии.

"После инцидента в Солсбери пациент находится в палате районной больницы Солсбери из-за воздействия нервно-паралитического вещества. Состояние его здоровья улучшается, он уже не в критическом состоянии", — сообщили РИА Новости в управлении, не представив иной информации.

Великобритания не предоставляет никаких данных о пострадавших при ЧП в Солсбери. Ранее в пятницу официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова напомнила, что у Москвы по-прежнему нет информации о состоянии Скрипаля и его дочери Юлии, а также о том, где они находятся. Она подчеркнула, что нет никакой информации о том, что происходит с российскими гражданами, об их реальном состоянии, местонахождении и планах на будущее. Захарова отметила, что в британских СМИ эта информация также замалчивается.

В английском городе Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.