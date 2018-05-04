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Назван основной соперник Эрдогана на будущих выборах

15:31 4.05.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Народно-республиканская партия (НРП) Турции выдвинула на пост кандидата в президенты страны Музаррема Индже, сообщает Hürriyet Daily News.

НРП является основной оппозиционной партией в Турции. По словам Индже, он будет «беспристрастным президентом». «24 июня мы начнем писать историю», - добавил он. Индже придерживается советских взглядов, а также он является яростным критиком Эрдогана.

Ранее парвящая Партия справедливости и развития выдвинула в качестве кандидата в президенты действующего лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Его также поддержала Партия националистического движения.

Досрочные выборы президента Турции пройдут 24 июня, в этот же день состоятся и выборы в парламент. По словам Эрдогана, досрочные выборы необходимы для скорейшего перехода страны на президентскую форму правления.

Темы: Турция, Выборы в представительные органы власти в мире
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