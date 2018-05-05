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Агенты спецпрокурора США опросили Виктора Вексельберга в Нью-Йорке

11:47 5.05.2018
Виктор Вексельберг. Фото с сайта 24smi.org
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Представители команды спецпрокурора США по так называемому "российскому делу" Роберта Мюллера около двух месяцев назад в аэропорту Нью-Йорка опросили российского бизнесмена Виктора Вексельберга, пишет газета New York Times со ссылкой на источники.

По их данным, работающие со спецпрокурором федеральные агенты остановили Вексельберга после того, как он сошел с трапа частного самолета, и попытались изучить содержимое его электронных устройств и опросить его.

Газета напоминает, что миллиардер присутствовал на инаугурации президента США Дональда Трампа в прошлом году.

"Интерес к нему (Вексельбергу - прим.ред.) предполагает, что спецпрокурор усилил свое внимание на потенциальных связях между российскими олигархами и кампанией Трампа и инаугурационным комитетом", - считает газета.

Пресс-секретарь Мюллера отказался комментировать данную информацию, адвокат и представитель Вексельберга также не ответил на просьбу предоставить комментарии, пишет "Интерфакс"

Темы: Дональд Трамп, США, Отношения России и США
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Комментарии читателей
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05.05.2018, 13:22
Гость: Все-таки интересно,

опросили или попытались опросить? Послал или не послал?
05.05.2018, 12:33
Гость: Патриот России

Виктор Вексельберг - честнейший писнесмен, в натуре...
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