Авианосная группа ВМС США начала наносить удары по Сирии‍

Авианосная группировка США во главе с авианосцем "Гарри Трумэн" начала наносить удары по позициям запрещенного в России "Исламского государства" в Сирии, заявили в пресс-службе ВМС США.

Операция стартовала 3 мая, удары наносятся из восточной части Средиземного моря, говорится в сообщении.

"Нынешние операции показывают возможности и гибкость ударных авианосных группировок", — заявил командир флотилии контр-адмирал Джин Блэк.

Он отметил, что боевые вылеты в рамках операции "Непоколебимая решимость" призваны ликвидировать террористическую группировку и угрозу, которую она несет для мирового сообщества.

По данным коалиции во главе с США, на прошлой неделе в Сирии было нанесено 27 воздушных ударов, сообщает РИА Новости.









РИА Новости https://ria.ru/syria/20180505/1519949928.html

РИА Новости https://ria.ru/syria/20180505/1519949928.html