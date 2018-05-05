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Авианосная группа ВМС США начала наносить удары по Сирии‍

14:01 5.05.2018
Фото с сайта wikimedia.org
Сюжет: Сирийский кризис

Авианосная группировка США во главе с авианосцем "Гарри Трумэн" начала наносить удары по позициям запрещенного в России "Исламского государства" в Сирии, заявили в пресс-службе ВМС США.

Операция стартовала 3 мая, удары наносятся из восточной части Средиземного моря, говорится в сообщении.

"Нынешние операции показывают возможности и гибкость ударных авианосных группировок", — заявил командир флотилии контр-адмирал Джин Блэк.

Он отметил, что боевые вылеты в рамках операции "Непоколебимая решимость" призваны ликвидировать террористическую группировку и угрозу, которую она несет для мирового сообщества.

По данным коалиции во главе с США, на прошлой неделе в Сирии было нанесено 27 воздушных ударов, сообщает РИА Новости.
 


 


РИА Новости https://ria.ru/syria/20180505/1519949928.html

РИА Новости https://ria.ru/syria/20180505/1519949928.html

Темы: Армии иностранных государств, Борьба с терроризмом в мире, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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05.05.2018, 16:17
Гость: ОПГ в действии

Вот и ответ, на Все ахи-охи про Сирию и TV-мимику: да мы Им-да пусть токо попробуют, ну и наступила ясность с С-300.
Декорации оНи и есть Декорации, т.е. фон для придания правдоподобности.
В общем, бизнес -ничего личного.
05.05.2018, 15:30
Гость: Арсен

Статья ни о чем. Когда, какими носителями и средствами, по каким объектам нанесены удары?
Больше похоже на фейк.
05.05.2018, 15:26
Гость: Навеяло

"Гаррик Трумэн" стрельнул, малость промахнулся,
И попал немножечко в меня.
Я лежу в больнице, а зяма "Гаррик Трумэн"
С Суркой пьёт уже четыре дня!
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