Украинские военные изучат настроения жителей Юга России‍

Центр информационно-психологических операций № 72 Вооруженных сил Украины разместил на сайте госзакупок ProZorro тендер на проведение социологического исследования населения Юга России.

Согласно техническому заданию заказа, украинских военных интересует, насколько жители Южного федерального округа довольны действующей властью, готовы ли они участвовать в акциях протеста, а также каково их материальное положение.

Кроме того, в ходе исследования должны быть определены наиболее эффективные информационные каналы по работе с разными группами граждан в зависимости от их социодемографических показателей, а также их медиапредпочтения.

Соцопрос должен содержать "не менее 20 фокус-групповых дискуссий и 2000 интервью лицом к лицу (face-to-face) дома у респондента". Исследование планируется провести в Адыгее, Калмыкии, Краснодарском крае, Ростовской области и Крыму, пишет РИА Новости.

Стоимость тендера составляет 1,6 миллиона гривен (примерно 65 тысяч долларов).