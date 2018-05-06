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Украинские военные изучат настроения жителей Юга России‍

11:19 6.05.2018
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Центр информационно-психологических операций № 72 Вооруженных сил Украины разместил на сайте госзакупок ProZorro тендер на проведение социологического исследования населения Юга России.

Согласно техническому заданию заказа, украинских военных интересует, насколько жители Южного федерального округа довольны действующей властью, готовы ли они участвовать в акциях протеста, а также каково их материальное положение.

Кроме того, в ходе исследования должны быть определены наиболее эффективные информационные каналы по работе с разными группами граждан в зависимости от их социодемографических показателей, а также их медиапредпочтения.

Соцопрос должен содержать "не менее 20 фокус-групповых дискуссий и 2000 интервью лицом к лицу (face-to-face) дома у респондента". Исследование планируется провести в Адыгее, Калмыкии, Краснодарском крае, Ростовской области и Крыму, пишет РИА Новости.

Стоимость тендера составляет 1,6 миллиона гривен (примерно 65 тысяч долларов).

Темы: Украина, Общественное мнение, Отношения России и Украины
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Комментарии читателей
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06.05.2018, 18:14
Гость: Время Ч.

Я живу недалеко от АЭС и почему-то ни меня и ,вообще, никого радиоктивный пепел не интересует. А вот вам стоило бы озаботиться покупкой дрянного американского топлива для ваших АЭС. И так наверно на ладан дышат.
06.05.2018, 17:08
Гость: Оллес

как организованы пункты пропуска со стороны Украины и со стороны ДНР, которые контролирует Россия.
О,Я,Я,гут .бендера гут,руссише - дас ист хлешт,ПЛЕХО !
06.05.2018, 17:06
Гость: Олеся

Я скажу простенько:
долько рыпнитесь,нью-гитлеровци - и ваш куев сгорит вместе с вами в ТРИ минуты.
И самое-то страшное и печальное - НИКТО НЕ пожалеет об вас...
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