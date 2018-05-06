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Турция пригрозила США ответными мерами на санкции по С-400

12:26 6.05.2018
С-400. Фото с сайта wikipedia.org
С-400. Фото с сайта wikipedia.org
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Турция примет ответные меры против США, если Вашингтон заблокируют поставки Анкаре истребителей F-35, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главы МИД страны Мевлюты Чавушоглу.

Министр сообщил, что на следующей неделе поедет с визитом в США, где обсудит этот вопрос. По его словам, отмена продажи F-35 неприемлема.

В середине апреля помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл заявил, что покупка Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400 может негативно повлиять на поставку в Турцию F-35. Турция в ответ подчеркнула, что не приемлет язык санкций по этому вопросу.

Кроме того, в конце прошлого месяца появилась информация, что группа американских сенаторов хочет заблокировать поставки Анкаре американских истребителей из-за заключения в Турции американского пастора Эндрю Брансона.

Турция и Россия подписали кредитное соглашение по поставкам С-400 в конце прошлого года. При этом в Вашингтоне заявили, что Анкаре следовало приобрести зенитные ракетные комплексы, "совместимые со стандартами НАТО". В ответ Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что Турция самостоятельно принимает решения по таким вопросам.

Темы: США, Турция, Военная авиация в мире, Военная авиация РФ
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Комментарии читателей
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06.05.2018, 17:10
Гость: керн

ваших детей.Мои работали и в школу ходят.
06.05.2018, 14:26
Гость: Эрдоган

не прогибается,молодец!Не наша амеба Путин!Завтра кичится будет золотом палат Кремля,а вчера гвардия и некие подонки били наших детей,по почкам.
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