Турция пригрозила США ответными мерами на санкции по С-400

Турция примет ответные меры против США, если Вашингтон заблокируют поставки Анкаре истребителей F-35, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главы МИД страны Мевлюты Чавушоглу.

Министр сообщил, что на следующей неделе поедет с визитом в США, где обсудит этот вопрос. По его словам, отмена продажи F-35 неприемлема.

В середине апреля помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл заявил, что покупка Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400 может негативно повлиять на поставку в Турцию F-35. Турция в ответ подчеркнула, что не приемлет язык санкций по этому вопросу.

Кроме того, в конце прошлого месяца появилась информация, что группа американских сенаторов хочет заблокировать поставки Анкаре американских истребителей из-за заключения в Турции американского пастора Эндрю Брансона.

Турция и Россия подписали кредитное соглашение по поставкам С-400 в конце прошлого года. При этом в Вашингтоне заявили, что Анкаре следовало приобрести зенитные ракетные комплексы, "совместимые со стандартами НАТО". В ответ Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что Турция самостоятельно принимает решения по таким вопросам.