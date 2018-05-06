Иран пригрозил беспрецедентными мерами в случае выхода из сделки по атому

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что США столкнутся с серьезнейшими последствиями, если решат выйти из соглашения по атому, заключенного "шестеркой" международных посредников с Тегераном, пишет "Интерфакс"

"Если США выйдут из соглашения по атому, то вскоре вы увидите, что они пожалеют об этом так, как никогда прежде в истории", - сказал он, добавив, что Тегеран не намерен обсуждать с кем бы то ни было свое "оборонительное вооружение".

По его словам, тот факт, что страна согласилась в 2013 году на серьезные переговоры по ядерной программе, доказывает, что Иран - "мирная нация" и что международные санкции в связи с атомными разработками были ошибкой.

Ожидается, что до 12 мая президент США Дональд Трамп должен объявить, намерен ли он выйти из соглашения по иранскому атому. В последние месяцы он неоднократно критиковал это соглашение.

Договор по иранской ядерной программе был подписан "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) с Ираном в 2015 году. Трамп считает его "плохим" и добивается пересмотра, угрожая в противном случае выйти из соглашения. Россия, Китай и ЕС считают, что соглашение следует сохранить.

Ранее власти Ирана неоднократно заявляли, что в случае выхода США из сделки, он возобновит свернутые в связи с договоренностями ядерные программы.