Как развязать с Россией войну на море: рецепты отставного адмирала

Происходящее на Украине и так часто кажется плодом разгулявшейся фантазии полностью нездорового человека, но к некоторым вещам привыкнуть просто невозможно



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Если человек в прошлом являлся заместителем министра обороны страны в чине флотского адмирала, а сейчас наслаждается жизнью, будучи пенсионером, то от него ожидаешь хотя бы взвешенных оценок в той области, в которой он считается специалистом.

Все-таки и возраст обязывает не спешить и обращаться со словами предельно аккуратно, тем более в вопросах, связанных с высоким риском вляпаться в военный конфликт.

Кроме того, человек, бывший первым заместителем главнокомандующего Военно-морских сил Украины с высоты своей, пусть и оставленной должности, видит стратегическую изнанку событий, ну или, по крайней мере, обязан видеть.

Когда такой персонаж оказывается кретином, это означает, что система Вооруженных сил Украины допускает карьерный рост до самых высоких позиций людей, которые в лучшем случае могут претендовать на койко-место в заштатной психиатрической лечебнице.

Столь долгая прелюдия мне понадобилась для того, чтобы представить вашему вниманию адмирала в отставке Игоря Васильевича Кабаненко. Сей доблестный муж нашел волшебный способ, с помощью которого украинские суда, подвергаемые сейчас в Керченском проливе тщательному досмотру российскими пограничниками, смогут, как и раньше, беспрепятственно и безбоязненно ходить в акваториях Черного и Азовского морей.

По мнению заслуженного военспеца, украинской погранслужбе необходимо проработать возможность сопровождения гражданских судов военными кораблями.

В таком случае «любые меры по задержанию или осмотру судов конвоя будут квалифицироваться как нападение на военный конвой, то есть акт агрессии, с соответствующими правами и обязанностями военных кораблей по ее отражению».

Ну то есть рыбацкие шхуны или туристические теплоходы будут ходить вдоль российских берегов в сопровождении пограничных катеров, надувных шлюпок, оборудованных пулеметами, или что там еще имеется в наличии у украинского флота, едва подающего признаки жизни.

Идея, конечно, столь же остроумная, сколь и смертоносная по своим последствиям. Адмиралу, видимо, ничего не известно про то, что несанкционированный заход военных кораблей одного государства в территориальные воды другого автоматически рассматривается как акт агрессии. Реакция на такие действия будет быстрой и неотвратимой. Агрессор будет немедленно уничтожен.

В том, что у Российского флота есть все возможности потопить любой украинский конвой, даже если в его составе окажутся все украинские корабли, еще способные выйти в открытое море, думаю, никто сомневаться не станет. Плачевное состояние украинских военно-морских сил — это секрет Полишинеля.

Кроме всего прочего, предлагаемое Кабаненко конвоирование — это фактическое объявление войны России. Все-таки кажется, что суровый моряк так далеко не заходил в исследовании последствий выдвинутого им плана размыкания российских территориальных вод для украинских рыбаков и туристов.

Если же он считает, что исход такой морской войны может завершиться для Украины победой, то я еще довольно высоко оценил умственные способности означенного адмирала.

Впрочем, ему хватило природной смекалки, чтобы указать на те угрозы, с которыми его страна может столкнуться в недалеком будущем. В интервью порталу «Обозреватель» военный пенсионер заявил, что украинским пограничникам следует готовиться к различным «негативным сценариям», в том числе к блокаде прохода судов через Керченский пролив в порты Мариуполя и Бердянска.

Действительно, захват российского судна «Норд» и его экипажа требует от Москвы жесткого и выверенного ответа. Собственно, этот ответ уже последовал в виде задержания, досмотра и идентификации членов команды невоенных украинских кораблей погранслужбой России. Очевидно, что эти действия крайне осложняют жизнь судовладельцам Украины.

И понятно, что если потерявшие берега украинские силовики не остановятся и продолжат издеваться над российскими моряками, то Керченский пролив действительно может закрыться для украинского флота.

Действия украинских пограничников уже были квалифицированы Москвой как пиратство, а это обвинение достаточно серьезное — оно сродни обвинению в государственном терроризме.

Поэтому со стороны России перекрыть доступ государству-агрессору в собственные территориальные воды — это логично и оправданно с точки зрения права.

Российское руководство многие упрекали в том, что оно бездействует в связи с задержанием «Норда». А оно просто давало время Киеву для того, чтобы опомниться, поскольку легко просчитываемые ответные меры были сопряжены с высоким ущербом для украинских рыбаков и туристов, которые в общем не виноваты в том, что их власти пытаются спровоцировать Россию.

Но все сроки прошли, настало время продемонстрировать, что терпеть незаконный захват собственных граждан российское руководство далее не намерено. Начало экзекуции положено.

Пока это лишь формальные проверки, объясняемые необходимостью поддерживать должный уровень безопасности. А дальше все может сложиться гораздо хуже. И альтернативно одаренный адмирал в отставке точно обрисовал перспективы — как именно хуже.