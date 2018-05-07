На Украине «патриоты» в ярости из-за поездки одесских школьников в Крым

Украинские «патриоты» в ярости из-за того, что группа школьников из Одессы посетила Крым.

На фотографии, на которых дети позируют на фоне достопримечательностей российского полуострова, обратила внимание одна из не в меру любопытных журналисток, скопировав их на свою страницу, после чего в комментариях начались беснования ее подписчиков.

«Я, конечно, все понимаю. Но что делает Ришельевский лицей в оккупированном Крыму? Родители вообще о безопасности своих детей не думают? Они вообще хоть о чем-то думают?» — написала Екатерина Мандес.

«Отвратительно. Омерзительно. Больше не могу сказать», «Однозначно непатриотично, я бы не поехала именно поэтому!», «Вата — учителя и родители», — вторят ей комментаторы, отмечает «РусскаяВесна».

Оставив в стороне завистливые визги, стоит отметить, что детям из «незалежной» в российском Крыму было однозначно безопаснее, чем в «европейской Украине».