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На Украине «патриоты» в ярости из-за поездки одесских школьников в Крым

16:33 7.05.2018
Памятник Затопленным кораблям © KM.RU, Святослав Князев
Памятник Затопленным кораблям © KM.RU, Святослав Князев
Сюжет: Ситуация вокруг Крыма

Украинские «патриоты» в ярости из-за того, что группа школьников из Одессы посетила Крым.

На фотографии, на которых дети позируют на фоне достопримечательностей российского полуострова, обратила внимание одна из не в меру любопытных журналисток, скопировав их на свою страницу, после чего в комментариях начались беснования ее подписчиков.

«Я, конечно, все понимаю. Но что делает Ришельевский лицей в оккупированном Крыму? Родители вообще о безопасности своих детей не думают? Они вообще хоть о чем-то думают?» — написала Екатерина Мандес.

«Отвратительно. Омерзительно. Больше не могу сказать», «Однозначно непатриотично, я бы не поехала именно поэтому!», «Вата — учителя и родители», — вторят ей комментаторы, отмечает «РусскаяВесна».

Оставив в стороне завистливые визги, стоит отметить, что детям из «незалежной» в российском Крыму было однозначно безопаснее, чем в «европейской Украине».

Темы: Крым, Отношения России и Украины, Ситуация вокруг Крыма
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Комментарии читателей
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07.05.2018, 21:32
Гость: Московский д.ф.-м.н. Патриот России и Враг ватников

Вези, но на свои! А мы российским детям на операции смсками собираем...
07.05.2018, 21:31
Гость: Московский д.ф.-м.н. Патриот России и Враг ватников

Могли бы! Дуркуешь, ватан!
07.05.2018, 19:46
Гость: Светогор

Подобные новости - часть инфо-войны против славян на Украине и в РФ. Инфо-война предшествует и обосновывает горячую войну. Перестанет работать, если люди начнут правильно понимать еврейские СМИ. До тех пор такие новости будут эффективными, будут вызывать интерес, эмоции.
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