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Макрон предупредил о возможной войне с Ираном из-за политики Трампа

07:45 7.05.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Отказ президента США Дональда Трампа от ядерной сделки с Ираном может привести к войне, уверен лидер Франции Эммануэль Макрон.

"Это означает, что мы откроем ящик Пандоры, может быть война", — приводит слова Макрона РИА Новости.

В то же время президент Франции выразил убеждение, что Трамп не стремится разжечь новый конфликт. "Я не думаю, что Дональд Трамп хочет начать войну", — отметил он.

Президент США Дональд Трамп по итогам дискуссий с Великобританией, Германией и Францией не позже 12 мая примет решение о том, остается ли Вашингтон привержен ядерной сделке с Тегераном. В рамках закона "О рассмотрении ядерного соглашения с Ираном" (INARA) американский лидер должен каждые три месяца продлевать или не продлевать режим снятия санкций с Исламской республики.

Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявили о готовности выработать в более широком формате со всеми сторонами дополнительные соглашения о продолжительности ядерных ограничений и о других темах, связанных с ядерной программой Ирана.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году подписали соглашение об урегулировании иранской атомной проблемы: был выработан Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Тегерана экономические и финансовые санкции, веденные Совбезом ООН, США и ЕС.

Темы: Дональд Трамп, Иран, США, Франция, Ядерная программа Ирана
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