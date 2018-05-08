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Никол Пашинян избран премьер-министром Армении после трех недель протестов

12:45 8.05.2018
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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Лидер оппозиционного движения «Елк» Никол Пашинян избран премьер-министром Армении на специальном заседании парламента страны.

Пашиняна поддержали 59 депутатов, против проголосовали 42.

Кандидатура Пашиняна была утверждена со второй попытки. 1 мая за оппозиционного политика, имеющего поддержку фракций «Елк», «Дашнакцутюн» и «Царукян», не проголосовали представители правящей Республиканской партии, обладающей большинством мест в парламенте Армении.

После возобновления массовых протестов в стране республиканцы согласились провести повторные выборы премьера 8 мая, на которых снова была выдвинута кандидатура Пашиняна.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники в Республиканской партии, на исполкоме партии было решено, что за лидера «Елк» отдают свои голоса 12 республиканцев, которые являются бизнесменами или представителями национальных меньшинств. Остальные парламентарии-республиканцы не поддержали кандидатуру Пашиняна.

В Армении с 13 апреля проходили массовые акции протеста против выдвижения на пост премьер-министра страны бывшего президента Сержа Саргсяна. Несмотря на митинги, парламент избрал Саргсяна премьером, но уже 23 апреля он был вынужден уйти в отставку под давлением протестующих.

После отставки Саргсяна протесты продолжились против правящей Республиканской партии. Лидер протестов, депутат Никол Пашинян заявил, что готов стать новым главой правительства. После того, как лидер «Елк» призвал оппозицию к всеобщей забастовке, а в парламенте распалась правящая коалиция, Республиканская партия согласилась на повторное голосование по кандидатуре премьера.

Темы: Армения, Общественно-политическая жизнь за рубежом
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Комментарии читателей
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08.05.2018, 16:15
Гость: не равняй по себе.

Неужто не приходит простая мысль что можно сменить воров на НЕ воров?Честных людей ведь больше чем нечестных.Не?
08.05.2018, 15:56
Гость: По ком звонит?

Если Штаты смогли в Армении, то постараются повторить в России.
08.05.2018, 15:08
Гость: Надо менять курс по отношению к соседям

Эмоции у тебя. А я не хочу, чтобы хоть один русский волос упал за этих......
То, что американцы меняли правительство под войну и окружение России пожарами локальных войн это очевидно. Так пусть армяне нахаваются своей революции. Но без нас.
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