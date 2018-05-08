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Одного из руководителей Китая посадили пожизненно за взятки

15:29 8.05.2018
Фото Partidul Social Democrat с сайта wikimedia.org
Фото Partidul Social Democrat с сайта wikimedia.org
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В Китае к пожизненному заключению по обвинению в коррупции приговорили одного из руководителей страны, бывшего члена политбюро Коммунистической партии (КПК) Сунь Чжэнцая.

Бывшего главу парткома города центрального подчинения Чунцин признали виновным в хищении 170 миллионов юаней (около 26,7 миллиона долларов). Его пожизненно лишили политических прав, кроме того, у него конфисковали все имущество, общая стоимость которого не уточняется, сообщает агентство «Синьхуа».

Политик обвинялся в превышении должностных полномочий, продвижении проектов и предпринимательской деятельности, от которой он получал личную выгоду. Приговор был вынесен судом средней ступени китайского города Тяньцзинь.

Сунь Чжэнцай был арестован летом 2017 года, за несколько месяцев до XIX съезда КПК. Тогда Центральная комиссия партии по проверке дисциплины начала в отношении него расследование по подозрению во взяточничестве, передает «Лента.ру».

Сунь был одним из самых перспективных китайских политиков. Некоторые эксперты рассматривали мужчину как кандидата в преемники председателя КНР Си Цзиньпина, после его предполагаемого ухода с поста в 2022 году. Однако отмечалось также, что Сунь не входил в команду Си и не был его протеже.

Темы: Китай, Борьба с коррупцией в мире
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
08.05.2018, 19:57
Гость: Евсей

Соблазн, искушение, страсть - и вот результат. Слаб человек во власти. Редко кто такие вещи выдерживает. Кроме Сталина ни о ком не могу уверенно сказать. В этом смысле Сталин был бессребренником.
08.05.2018, 19:17
Гость: алексей

в нашей клоаке это не возможно,здесь если сажать то всех
08.05.2018, 19:15
Гость: Катапуся

Какая дикость!
Все комментарии (7)
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